近日，敦豪集团（即DHL集团）签署协议，将收购土耳其包裹速递公司MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.（即MNG Kargo公司）100%的股份及其子公司。MNG Kargo是土耳其领先的包裹速递公司之一。目前，土耳其包裹与电子商务市场发展迅速。本次收购不仅将助力敦豪集团在土耳其快速发展的国内包裹市场中占据领先地位，还将实现与集团其它业务的协同效应。通过DHL各业务单元在土耳其境内的合作，集团将为客户提供独特的境内与跨境物流服务，更好地满足客户的需求。

“我们认为，电子商务是与可持续发展、全球化和数字化并行的未来发展趋势。因此，电子商务始终是敦豪集团2025战略的重点关注领域之一。”敦豪集团首席执行官麦韬远（Tobias Meyer）表示，“目前，电商仍是推动物流服务，尤其是包裹量增长的最大驱力之一。因此，我们通过推动电商业务的有机或无机增长，持续扩大在这一领域的业务版图。收购MNG Kargo可对我们现有的业务组合进行补充，将有助于进一步加强我们在电商领域的地位。”

MNG Kargo在土耳其设有27个“中间一公里”分拣中心和超过800个“最后一公里”末端站点。这一广泛的包裹网络将进一步完善集团旗下DHL电子商务业务单元在欧洲的包裹速递网络。土耳其电商市场主要由年轻消费者和热衷数字化与网购的用户驱动。未来几年，该市场预计将实现两位数的增长，显著快于欧盟市场。通过将DHL电子商务业务单元的服务网络覆盖和在数字化领域的专业知识与MNG Kargo在当地的布局相结合，敦豪集团将更好地挖掘并受益于土耳其市场的巨大增长潜力。

“DHL电子商务业务单元的目标是为客户提供可靠、经济且可持续的电商递送服务。”DHL电子商务首席执行官齐亚鹏（Pablo Ciano）表示，“而实现这一目标的基础是我们自营和与合作伙伴运营的广泛服务网络，以及在数字化领域的专业知识与能力。收购MNG Kargo将强化我们的网络覆盖，助力我们将客户与土耳其市场紧密相连。”

此外，土耳其企业正着力打造更具韧性的供应链，并已建立起强大的制造业基地，包括由电商驱动的纺织行业等。2021年，DHL快递业务单元全新枢纽在伊斯坦布尔落成。近期，DHL全球货运业务单元也宣布将加强与土耳其货运航空公司的合作。虽然MNG Kargo及其业务被纳入DHL电子商务业务单元，但DHL其他业务单元及其客户也将从这一收购带来的协同效应中获益。同时，MNG Kargo也将受益于敦豪集团广泛的物流网络和专业的国际物流服务。

本次交易有待取得土耳其竞争管理局的收购控制许可以及土耳其信息和通信技术管理局的批准。