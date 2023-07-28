据外媒报道，印尼贸易部正计划对该国电商平台的商品进行进口限制，并正着手修订相关的贸易法规。

印尼相关官员表示，新规则将有助于保护印尼本地的中小微企业。同时，该官员也透露，就正在修订的政策法规而言，其中有一项会涉及进口商品的价格——基于这项修订，该部门将禁止外国商家在电商平台中销售价格低于100美元的商品。

目前，这些法规正在修订中，新规有望于下个月协调完毕后对外公布，并在之后被安排实施。

值得一提的是，有消息表示，尽管社交电商在印尼被定义为在线贸易的形式之一，不过，与电商平台不同，在印尼，社交电商并未受到法规监管。

另一方面，作为上述动向的背景，自TikTok今年6月份在英国推出了名为“Trendy Beat”的新购物功能之后（类似于TikTok的自营商品，而该功能在TikTok内部被称为“Project S”），作为该短视频平台的全球用户第二大国，包含政府官员在内的一些印尼人士对此表示出了担忧，认为如果该功能被引入印尼，这将对当地的中小微企业构成威胁。不过，TikTok也已对外表示，其Project S计划和跨境电商服务并未进入印尼。

有数据指出，目前，TikTok在印尼的用户超1.13亿，每位用户平均每天在该应用上花费超过100分钟时间。