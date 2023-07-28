位于印度的数字广告运营服务提供商 MediaMint 宣布，Everstone Capital 和 Recognize 已对公司进行了重大的战略投资。这标志着MediaMint首次获得的机构资本，将有助于加快公司的路线图，继续为全球领先的数字营销平台、发布者和机构提供服务。

MediaMint首席执行官兼联合创始人Aditya Vuchi表示：“MediaMint建立了坚实的基础，专注于通过卓越的流程和深厚的领域专业知识，为我们的全球数字营销客户群体提供高价值成果。与Everstone Capital和Recognize的合作将使我们能够增强我们的全球基础设施，通过在岸账户管理、增量式全球交付中心和扩展解决方案集，更好地为客户提供服务。”

MediaMint在旧金山、纽约、海德拉巴和克拉科夫设有办事处，拥有2000名员工，为100多家全球客户提供运营数字营销支持，包括广告运营、创意服务和客户服务，其中包括世界上一些最大、最复杂的数字营销平台、发布者和代理商。数字营销领域预计将以每年13%的速度增长，到2030年将达到6700亿美元，这得益于数字渠道和创作者平台的扩展、企业和消费者可获得的数据能力的增强以及创建数字内容的人数的快速增长。随着越来越多的企业进入数字广告领域，MediaMint处于有利地位，可以帮助提高广告绩效，并降低建立数字广告平台、广告运营和广告创意迭代的运营成本。

“MediaMint是世界上最大的广告平台、发布者和代理商的数字广告工作流程转型的领导者。我们期待与MediaMint的卓越团队合作，在他们强大的基础上再接再厉，并协助他们下一阶段的增长，这将包括重大的全球扩张和增强服务线能力。”Everstone Capital私募股权副总裁Avnish Mehra表示。

Recognize联合创始人兼执行合伙人David Wasserman表示：“MediaMint是我们寻找的理想技术支持服务公司。凭借深厚的领域知识和卓越交付历史，MediaMint处于独特的地位，可以抓住未来十年数字广告的增长浪潮。”

作为这一过程的一部分，Rajeev Butani将加入MediaMint担任执行主席。Rajeev此前曾担任Accenture全球传播、媒体及科技营运集团的高级董事总经理兼集团技术官，并曾在Accenture的全球领导力委员会任职。

DC Advisory 担任MediaMint交易的唯一财务顾问。