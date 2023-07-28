继 2010 年 12 月推出标志性的 LEAF 紧凑型电动汽车后，日产周二宣布其全球电动汽车销量终于突破 100 万辆。多年来，聆风Leaf一直是最畅销的电动汽车，日产也被视为电动汽车市场的先行者。

快进十多年，发生了一些变化，整个行业已经完全翻转。几乎所有主要汽车制造商都已经或计划推出自己的全电动汽车。许多人已经在开发第二代或第三代电动汽车。聆风一直是最畅销的电动汽车（累计），具有不错的续航里程和舒适的内饰，直到2020 年初特斯拉 Model 3超越了它。

Model 3 于 2017 年底开始交付，成为 2018 年和 2019 年最畅销的电动汽车，最终于 2020 年初超越 LEAF。

与此同时，随着销量持续下滑，日产近年来未能更新紧凑型电动汽车。日产再次宣布2024 款 LEAF将配备过时的 CHAdeMO 充电装置，该充电装置几年前就应该更换。随着市场上更先进、续航里程更长的车辆出现，聆风已经随着买家的离开而失去了吸引力。

日产汽车在 12 年前推出首款面向大众市场的电动汽车后，周二宣布其全球电动汽车销量突破 100 万辆。相比之下，特斯拉到 2023 年上半年已经交付了 888,000 辆汽车，仅今年就实现了 180 万辆电动汽车交付量的目标。为了提高销量并推动在美国的采用，日产成为第一家采用特斯拉 NACS 连接器的日本汽车制造商，让电动汽车购买者能够访问特斯拉的超级充电网络。