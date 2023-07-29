苹果 iOS 的下一次更新将包括一个方便的小功能，旨在向 iPhone 用户展示车内的情况。通过使用视觉查找，车辆乘员现在将能够准确地弄清楚车内的小符号试图告诉他们什么。

虽然你、我和大多数其他爱好者可能都知道我们车辆上的大多数小符号在说什么，但对于大部分人来说，它们可能就像衣服标签上的洗衣说明一样难以理解。当然，小小的发动机灯看起来很清楚，但是像括号内的感叹号圆圈这样的标志并不能让人清楚地知道它指的是驻车制动器。苹果上个月首次公布了 iOS 17 的主要功能，但 Reddit 上敏锐的观察者才注意到，“视觉查找”工具的更新中隐藏了一个名为“自动符号”的功能。这使用户可以找到有关他们拍摄的照片中的物品的更多信息（例如这是什么花？）。

借助自动符号功能，用户现在可以快速确定警告灯的含义，而无需翻开用户手册的书脊并搜索各个部分。据9to5mac称，它还提供了 Safari 中包含更多信息的文章的快速链接。

虽然这是一个方便的小功能，但它并不是特别独特。能够使用 Google Lens 的Android 和iPhone 用户已经能够以大致相同的方式查找这些功能的含义。不过，当 iOS 17 于 9 月推出时，不想为此烦恼的 iPhone 用户将可以使用 Visual Look Up。