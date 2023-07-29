GEM 是一家生产您在机场、体育场馆和酒店等场所看到的各种有趣的旅客捷运车辆的公司，该公司刚刚推出了新的 2024 年低速车辆 (LSV)系列。现在它们比以往任何时候都更加“像汽车”。

GEM 几乎是美国 LSV 行业无可争议的领导者。LSV是合法上路的四轮车辆，经过联邦机动车辆安全标准认证，最高时速为 25 英里/小时（40 公里/小时），并经联邦政府批准可在限速为 35 英里/小时的公共道路上行驶(56 公里/小时) 或更低。GEM 生产 LSV 的客运版和实用版，其外观介于高尔夫球车和微型车之间。只是不要称这些为“高尔夫球车”；他们还有更多。

如今，随着全新 2024 年车型阵容的发布，“更多”变得更加出色。完全重新设计的全新 2024 电气系统拥有 30 多项现代电动汽车增强功能，重新定义了 LSV 的性能、扩大了采用范围并提供了更像汽车的驾驶体验。

主要改进包括：

全新的控制面板、齿轮箱、坡道控​​制系统、更平稳的加速和减速、单踏板驾驶以及符合 DOT 标准的轮胎为操作员提供了他们期望从现代电动汽车中获得的安静、平稳和稳定的行驶体验。

转弯半径比上一代车型小 17%，可实现更急转弯，并在狭窄道路上更轻松地操纵。GEM eL XD 现在的转弯半径比竞争对手的工作卡车小六英尺。与电动助力转向系统相结合，打造出一款易于驾驶的车辆，非常适合交付、维护和物业管理。

精致的驾驶室内体验包括新的仪表板、显示仪表、钥匙开关、FNR 开关、危险闪光灯、一键式转向灯、挡风玻璃刮水器和可选的自动日间行车灯，可实现无缝操作并提高能见度。

新的断电开关简化了维护，并有助于在长期存储期间维持电池的寿命和性能。

根据 LSV 法规的要求，GEM 的所有车辆均配备倒车摄像头、危险警示灯、刹车灯和转向灯。

新款 2024 GEM 车辆还配备了升级的电池和充电选项，旨在“让驾驶员有信心过渡到电动汽车”。

这些升级包括：

两种新型 AGM 电池组可提供更大的续航里程（每次充电平均可行驶 5 英里），而无需增加成本。所有型号现在均标配 AGM 电池组。e6 和 eL XD 标配远距离 AGM 电池组。

两种新型锂离子电池组的电池寿命是 AGM 的五倍，提供机会充电、可选快速充电、七年保修和 LiFePO4 技术（最安全、最可靠的锂电池类别）。锂离子电池组包括适用于轻型应用的 7.2 kWh 电池组和适用于高需求应用的 14.4 kWh 电池组，续航里程可达 113 英里（182 公里）。

所有车型均标配 1 kW 车载充电器，该充电器现已与公共电动汽车充电站兼容，无论您在何处驾驶，都可提供更大的灵活性。

新的定制太阳能电池板选项可将行驶时间延长高达 40%，并减少并网能源消耗。

新的液晶仪表板显示屏确认车辆正在充电并显示充电百分比。

该公司还宣传其新的设计和造型选择。GEM 的车型现在采用“更精致、更时尚的设计”以及新的升级选项，以提升车辆的外观和功能。

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