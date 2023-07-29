起亚将于下个月在中国一年一度的成都车展上推出其最新的电动汽车。起亚EV5将是一款紧凑型电动 SUV，专门针对特斯拉 Model Y，预计售价在 25 万元人民币左右。就在发布旗舰 EV9 一周后，起亚于 3 月份推出了新款 EV5 电动 SUV概念车，以拓展新的细分市场。

起亚表示，EV5 受到相同的“对立统一”设计理念的影响，您可以开始在其整个产品系列中看到这种理念。起亚推出了新的设计语言和新标志，作为新电动时代品牌重塑的一部分。与前几代产品相比，起亚独特的设计具有更锐利的线条、强劲的姿态和现代化的升级。

EV5 通过全新的 Digital Tiger Face 车头体现了这一点，取代了起亚标志性的 Tiger Nose 格栅。在内部，起亚设计的电动SUV概念旨在创造一个“共存空间”，以增强与人、自然和技术的互动。起亚执行副总裁兼全球设计中心负责人卡里姆·哈比卜 (Karim Habib) 表示，EV5“旨在为客户的每一次旅程提供灵感，同时提供可持续且对环境负责的解决方案。”

尽管量产版的内饰可能会有所不同，具有更真实的设置，但我们预计外观将保持非常相似，正如已投入生产的其他概念所显示的那样。除了这款电动 SUV 将于今年晚些时候在中国上市之外，起亚没有透露更多细节。

基础版的电池容量将比现款起亚 EV6（77.4kWh）更大，达到 82kWh。远程型号预计续航里程超过 600 公里（372 英里）。

虽然海外市场将使用NCM电池，但中国版本将使用LFP电池。据消息人士透露，EV5 将基于 400V 系统，而不是基于 E-GMP 平台的现代汽车集团其他电动汽车所使用的 800V 系统。因此，起亚可以以更低的价格提供电动 SUV。