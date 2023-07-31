充电软件提供商ev.energy已完成3300万美元的B轮融资，使公司总资本达到4600万美元。该公司表示，将使用相当于 3000 万欧元的 B 轮融资，推动电动汽车并入北美和欧洲电网。声明称，ev.energy的软件平台目前每天管理北美和英国超过12万辆电动汽车的电网服务充电。合作伙伴包括国家电网、大众汽车、Maxeon 和西门子。

该公司现在希望创建一种方法“将数百万辆车辆、充电器和驾驶员连接到他们的虚拟发电厂（VPP）并启用车辆到电网（V2G）服务。现有投资者 Energy Impact Partners、Future Energy Ventures 和 ArcTern Ventures 参与了本轮融资，新投资者还包括 National Grid Partners、Aviva Ventures、WEX Venture Capital 和 JLR 投资部门 InMotion Ventures 等。

ev.energy 首席执行官尼克·伍利 (Nick Woolley) 表示：“未来几年，大多数发达国家的电动汽车总需求将超过最大发电厂的能源输出，例如美国庞大的帕洛维德发电站。” “随着越来越多的电动汽车上线，优化充电和负载维护仍将是确保电网稳定性的关键工具。通过能够调整和控制电动汽车负载，ev.energy 既可以使电网受益，又可以帮助驾驶员使用最绿色、最便宜的能源进行充电。”

去年，ev.energy与Hubject建立了全球合作伙伴关系，将ev.energy的电动汽车智能家居充电网络服务与Hubject的eRoaming充电网络数据和咨询服务结合起来。