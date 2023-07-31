加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation（以下简称“Nuvei”）今日宣布获得好莱坞演员、制片人兼企业家瑞安·雷诺兹 (Ryan Reynolds) 的投资。

对于这则公告，Reynolds 表示：“我对金融科技的了解程度就像几年前对杜松子酒或移动技术一样少。但 Nuvei 让我印象非常深刻。他们的管理团队非常有才华，工作也十分勤奋。而且，加拿大公司应当受到和美国科技公司同样的关注。”

之前，Reynolds 持股的廉价无线服务供应商 Mint Mobile 被电信巨头 T-Mobile US Inc. 以 13.5 亿美元的价格收购。Reynolds 其他投资还有 American Aviation Gin 和雷克斯汉姆足球俱乐部 (Wrexham Football Club)。

Nuvei 是一家全球支付技术公司，致力于帮助客户通过支付加速创收。Nuvei 在 200 多个市场提供银行卡收单服务，在超 47 个国家/地区进行直接本地收单。另外，它还提供 600 多种替代支付方式。因此，无论客户身在何处、想如何支付，Nuvei 都能将电子商务企业与他们连接起来。

年初，Nuvei 宣布收购领先的 B2B 和综合支付技术提供商 Paya，并于二月完成交易。对于 Nuvei 来说，吸纳 Paya 的技术和专业人才可帮助其跃升为全球电子商务、综合支付及 B2B 领域数一数二的支付技术提供商。

除了在技术方面开发新的用例，Nuvei 还在不断扩大地域上的覆盖范围。该公司已经在拉美和亚太地区取得了显著的市场份额增长，包括最近在中国香港、新加坡和澳大利亚推出本地收单功能。

Nuvei 主席兼首席执行官 Phil Fayer 对该公告发表了自己的看法：“我们非常高兴 Ryan 能够加入 Nuvei 这个大家庭。作为一家跨国公司，我们为加拿大的根基与价值观而深感自豪。一位拥有国际知名度及顶级商业头脑的加拿大企业家成为我们的投资人是我们的荣幸。”