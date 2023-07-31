OPPO宣布与理想汽车达成合作，OPPO智行车管家功能将支持理想L全系车型。早在2020年末，OPPO就已经推出数字车钥匙功能，首发适配理想One车型，此次合作升级是OPPO打造全链路无缝出行的进一步实践。

理想车主中的OPPO用户可以在OPPO手机的负一屏“我的车辆”中，点击“绑定车辆”来快速连接OPPO车管家。设置完成后，用户可在手机负一屏实现续航历程查看以及充电状态查询。

此外，用户通过OPPO车管家足不出户，即可下达开关车锁和车窗、开关空调、鸣笛等指令。从而实现远程检查车门窗关闭状态、夏天提前为车舱降温、冬天提前暖车、鸣笛寻车等功能，先用户一步，提供出行便利。

OPPO智行是一套跨终端全场景的系统出行解决方案。目前已和特斯拉、蔚来、理想、小鹏等超过120家厂商达成合作，其中涵盖汽车厂商、两轮电动车厂商、Tier1厂商以及出行服务方等合作伙伴。截止至目前，OPPO智行已落地服务超过3000万辆车。

具体适配说明：OPPO适配机型：支持Find X6系列、Find N2系列、Reno10系列、一加11系列、一加Ace2系列及其他OPPO机型。理想适配车型：理想L全系车型及理想ONE车型。