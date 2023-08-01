尽管融资寒冬的阴霾仍未褪去，在一些观点看来，当下仍是东南亚科创生态的最好时代。

过去的近3年期间，或者说也是自2020年以来，随着消费者行为的持续转变以及投资者的不断加码，东南亚的数字化进程呈现出了加速发展的趋势。数据预测，到2030年，东南亚数字经济的GMV规模有望达到1万亿美元。而尽管该地区在过去的一年间经历了一段相对下行的状态，该地区的数字经济规模仍表现出了强大韧性、较上年增长20%，达到近2000亿美元。

作为这种数字热潮的体现，在此期间，东南亚的科技互联网和初创生态也迎来了巨大发展机遇——在独角兽企业方面，2021年之前，该地区一共只有不到20家独角兽企业，而在此之后，这一数字得到了翻倍增长。目前，东南亚已经有超50家独角兽企业，并且有更多的“待独角兽企业（soonicorn）”正在逐渐加入这一阵营之中。

当然，不难发现，东南亚近几年来的这种巨大转变不仅仅是在让外界重新重视这片曾经被忽视太久的区域，更重要的是，现在，东南亚正在不断于全球科创版图中找到属于自身的角色、它与亚洲和全世界的联系正在不断加深。而从这一点出发，在后出海时代的当下，以东南亚为目的地出海新潮流也会意味着是一个更加崭新的机遇。无论是当下正值黄金阶段的电商、金融科技、物流等东南亚的基础行业领域，还是以电动汽车、食品科技、气候科技为代表的新兴领域，对东南亚来说，或者说在东南亚，这里所能展现出的想象空间也正在随之愈发宽广。

历经了一年多的线上直播对话后，接下来，我们也希望将《出海时刻》带到线下，和到场嘉宾及到场观众近距离分享关于东南亚、关于企业出海、关于机遇与挑战的思考和感悟。作为《出海时刻》线下系列活动的首站，本次，我们将随着卢刚博士的步伐来到杭州，并携手企业出海领域中有着深刻实践的业界领袖，共同探讨后出海时代下东南亚市场中的趋势和下一片蓝海。8月8日，我们期待您的到来！

活动主题：《后出海时代，探寻东南亚的新蓝海》

活动时间：2023年8月8日 下午2点30 – 下午4点40

活动地点：拱墅区绍兴路398号国投大厦三楼307，杭州市

活动议程

2:30pm – 2:50pm：活动签到

2:50pm – 3:00pm：开幕演讲，TechNode动点科技创始人兼CEO、BEYOND Expo联合创始人卢刚博士

3:00pm – 3:45pm：主题分享

3:45pm – 4:25pm：圆桌对谈，《后出海时代，探寻东南亚的新蓝海》（包含5分钟问答环节）

4:25pm – 4:40pm：自由社交

活动嘉宾（持续更新中）

Victor是东南亚风投机构Vynn Capital的创始合伙人兼管理合伙人。Vynn Capital曾参与多家知名初创企业的投资，其中包括马来西亚首个独角兽Carsome。Victor曾担任Gobi Partners的投资副总裁，并管理了两个专注于东南亚的早期基金。在此之前，他曾在马来西亚最大的风投基金MAVCAP工作。他早期的职业生涯是在Willis Towers Watson任职，为企业、养老金和主权财富基金提供投资策略建议。

Victor曾在2017年荣获福布斯亚洲的“30U30”奖项。他是马来西亚风险投资协会（MVCA）的前主席，同时是CFA持证人和Mensa会员。此外，Victor还是马来西亚财政部下属的马来西亚证券监督委员会所指定的马来西亚风险投资与私募股权发展委员会的理事会成员。