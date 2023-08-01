全球折叠屏智能手机出货量预计将从2026年的7,860万部增至2027年逾1亿部；

预计三星和苹果公司将主导市场；

受地区因素（特别是中国）推动，加上消费者购买折叠屏手机的意愿不断增强，折叠屏智能手机出货量有望保持强劲增长。

根据Counterpoint Research最新的全球折叠屏智能手机追踪与预测报告，到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部，其中三星和苹果公司占据最大的市场份额。

按品牌划分的全球折叠屏智能手机出货量预测及折叠屏手机占高端市场的份额，2021年至2027年（预测）

研究总监Tom Kang在谈及增长预期时表示：“折叠屏手机市场目前仍然是小众市场。但对于那些希望在创新和高端市场保持领先地位的品牌来说，这是一个重要的细分市场。”

Tom Kang补充道：“三星和中国手机品牌厂商表现非常活跃，特别是在本土市场。去年，中国成为全球最大的折叠屏手机市场，因而是制造折叠屏手机的必选之地。”

高级分析师Jene Park表示：“从长远来看，我们正在观望苹果公司的表现。我们认为苹果公司可能会在2025年首次推出折叠屏iPhone，有望为该细分市场带来新的增长。”

Jene Park补充道：“根据当前消费者的反应，我们最新的全球折叠屏智能手机偏好调查显示，大多数受访者都愿意购买折叠屏手机，尤其是现有用户。这是一个好迹象，表明大力推广折叠屏手机正当其时。”

全球折叠屏智能手机调查，2023年

问题：您是否愿意在下次购机时购买折叠屏手机？