根据世界银行的一份报告预测，今年，全球经济的增长率可能仅为1.7%，并且全球贸易的增长率也或许仅为1.6%。同时，报告也指出，这一状况在发达国家会更为不乐观——其中，美国的经济增长率预计将为0.5%，欧元区国家则将为0%。

有观点表示，这些经济预期将是近三十年来第三差的年度结果，而这也导致很大一部分经济学家倾向于认为世界正在进入衰退期——比如在世界经济论坛1月份的一份杂志中，三分之二的专家受访者预计2023年全球将出现衰退。

然而，在这种普遍担忧的背景下，在东南亚，菲律宾却也正在展示出具有韧性的增长迹象。随着该国继续成为更加数字化的经济体，金融科技预计也将在菲律宾的发展历程中发挥起越来越重要的作用。

目前，尽管菲律宾的通货膨胀率正在不断上升，这里的活力却依然不减。于此，我们可以看到：

继22年第二季度下降（与上一季度相比仅减少0.1个百分点）之后，该国的GDP正朝着可持续增长的方向发展，其第三季度和第四季度分别增长3.3和2.4个百分点。全国GDP年均增长达7.6%。此外，这种增长的动力也相对健康许多，并且也是多方面的——是服务业、修理业、金融保险业、房地产业、工业等多个行业的共同结果。

截至去年12月，该国的国际收支状况也正在呈现改善趋势，月度顺差达6.12亿美元。而这意味着，流入该国的资金多于流出的资金。值得一提的是，经济学家指出，该国贸易逆差也降至一年多以来的最低水平）——其原因也包括：该国疫后恢复促进的国内业务活跃、向外国游客开放、外包收入的增长、以及海外菲律宾工人汇款量的增长。

最后，在菲律宾，可以看到该国消费者支出（22年第四季度增长7%）和借贷量继续增长，这也振兴了其国内经济发展。

当然，该国的数字化进程也为这种坚实表现奠定了必要基础，而数字化的重要性会随着时间的推移而更加增强。

基于我们的分析，我们看到，在东南亚国家中，菲律宾的数字活动在整体综合发展指数中的权重最大，为22.6%。而在这个过程中，菲律宾的渐进式数字化转型战略、丰富的电子政务项目、PhilSys国家身份识别系统、扩大公众上网范围的政府计划、中小微企业数字化转型、数字城市2025计划···都是菲律宾迅速实现数字化的有力措施。

从这一点出发，根据预测，菲律宾被加速的数字化转型进程有望在2030年之前产生高达5万亿菲律宾比索（约合1013亿美元）的直接经济效益。不过，无论是从现在还是未来的角度上来看，金融科技都将是驱动菲律宾数字化转型的一大主要动力来源。而这一点可以从该国国民经济的“低现金”转型（50%的交易由数字化达成）以及国家金融包容性战略等大规模举措中可见一斑。

现阶段，这些技术正在日益成为节省时间和人力资源、优化供应链、降低成本等方面中的重要方式。同时，在“全球危机时代”，越来越积极地采用金融科技解决方案也是维系国民经济快速发展、加强其全球相对地位的一种保障。

不仅如此，就算在相对稳定的时期，菲律宾也一直吸引着国际金融企业（通常是金融科技企业）的高度关注。现在，在暗潮涌动的全球经济海洋中，名为菲律宾的“稳定港口”有望成为弥补其他本地市场收入下降的少数几个替代选择之一。接下来，我们的预测是：在不久的将来，该国的外国企业活动将激增。当然，菲律宾的本地企业也不会置身事外。而这些将极大地振兴菲律宾的金融业。至少，随着菲律宾旅游业的恢复和发展，支付系统、电子钱包、在线市场等的使用率也将越来越高。

另一方面，随着持续的通货膨胀和菲律宾公民日益增长的物质需求，其弥补个人和家庭预算资金缺口的需求也将增加。数字借贷服务（包括网上银行和BNPL服务）、信贷额度、以及其他新兴金融产品的发展就是一个很好的举证，这些服务可以应对不断高涨的呼声、提供高效的运营服务、维系客户需求的忠诚度、并且推进在线金融解决方案的迅速普及。

总而言之，尽管目前正处于一个相对不明确的时期，但这一时期却也有望成为菲律宾经济的一个明确的里程碑，推进菲律宾人民幸福度的提升。不难发现，金融科技解决方案对菲律宾人生活的影响正在越来越大，而这无疑是菲律宾高光未来的一个早期迹象。

注：本文作者为消费金融公司Digido的区域经理Farit Shakirov。原文章《EXPLAINING FINTECH’S ROLE IN THE PHILIPPINE ECONOMY’S RESILIENT GROWTH》已授权发布于动点国际（TechNode Global），动点出海经整理后编译。