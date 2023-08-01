当英国自行车队为 2020 年东京奥运会寻找新自行车时，他们向莲花工程公司领导的团队求助。现在，在 2024 年巴黎奥运会之前，该团队带着改进版的自行车回来了。

在 Hope Technology 和雷尼绍的帮助下，Lotus Engineering 开发了一款新型竞赛自行车，它更具空气动力学性能、适应性更强，而且速度更快。采用 Evija 超级跑车和喷气式战斗机的技术，自行车处于速度的前沿。

路特斯工程公司商务总监马克·斯金格 (Mark Stringer) 表示：“路特斯很自豪能够再次发挥自己的作用，帮助英国自行车队在争夺奥运奖牌的过程中突破体育表现的界限。” “通过部署我们为设计高性能莲花汽车而开发的专业知识、创新、工具、技术和流程，我们已经能够提高效率，为英国赛道骑手提供获得成功的最佳机会。”

Lotus Engineering 在2020 款自行车的基础上，致力于让“驾驶舱”变得更好。它采用独特的（并获得专利的）广角前叉设计，可减少阻力并打破骑手前方的气流。2024 年，前叉现在具有受喷气式战斗机设计启发的锯齿状边缘，有助于进一步平滑气流。

同时，可定制的车把将帮助每个骑手在更长的比赛中实现更符合空气动力学的姿势，并且它们将更好地集成到前叉中以减少阻力。该元件采用与Lotus Evija 超级跑车相同的高级碳纤维制成，采用与 Lotus Evija 超级跑车相同的单一固化工艺。

Lotus Engineering 在2020 款自行车的基础上，致力于让“行驶舱”变得更好。它采用独特的（并获得专利的）广角前叉设计，可减少阻力并打破骑手前方的气流。2024 年，前叉现在具有受喷气式战斗机设计启发的锯齿状边缘，有助于进一步平滑气流。

同时，可定制的车把将帮助每个骑手在更长的比赛中实现更符合空气动力学的姿势，并且它们将更好地集成到前叉中以减少阻力。该元件采用与Lotus Evija 超级跑车相同的高级碳纤维制成，采用与 Lotus Evija 超级跑车相同的单一固化工艺。

Lotus 表示，经过 150 多个小时的风洞测试和计算流体动力学模拟，它已经能够为新款 2024 Hope-Lotus 奥林匹克场地自行车取得显着的空气动力学增益，该自行车将于下个月在 2024 年奥运会上首次亮相。 2023 年 UCI 自行车世界锦标赛在苏格兰格拉斯哥举行。