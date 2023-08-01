根据TechInsights发布的最新数据，消费电子产品继2021年批发收益大幅增长16%后，在2022年同比下降2.9%，预计2023年将增长3.1%——这是基于第一季度的表现、之前供应链问题的缓解以及2021年销量高于预期后的紧缩。

报告指出，增长将主要来自游戏(+38%)、智能家居(+10%)和可穿戴设备(+12%)，以及移动设备(+4%)，移动设备仍然是最大的产品类别，占整个电子产品市场的44%。

与2021年一样，增长动力包括消费者支出转向高端设备和最新技术，如索尼的PS5游戏机、VR头显，以及联网摄像头和恒温器等智能家居产品。

另一方面，计算设备类别将连续第二年下降(2023年批发收入下降2.6%)，此前在2020年和2021年经历了两年的异常增长。

FPTV产品收益(包括智能电视)在2022年下降了9%，降幅将达到5%。TechInsights预计增长最终将在2023年恢复。虽然电视占家庭影音娱乐产品细分市场的55%，但无线音箱的持续强劲增长(2021年增长30%，2022年增长8%，2023年增长12%)几乎抵消了FPTV整体下降0.5%的影响。

IP互联在消费电子设备中迅速普及，2022年占全球所有消费电子设备出货量的81%。到2023年底，使用中的IP-enabled消费电子设备数量将超过150亿台，到2028年将增加到超过220亿台，占所有使用的消费电子设备的93%（不包括可穿戴设备）。