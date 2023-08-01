电生理全球创新平台企业心航路医学科技公司（心航路医学）宣布完成A轮融资。本轮融资由龙磐投资和礼来亚洲基金（LAV）联合领投，合计融资金额为2亿元人民币，大幅超出公司原定融资计划。本次融资将为心航路医学推进多个重磅电生理产品的临床注册和商业化提供强大支持，并助力公司进一步完善研发体系，全面提升公司在全球电生理领域的技术优势。

心航路医学成立于2020年，由中美资深电生理专家组建，总部位于中国广州，并在美国加州设立全资子公司。公司使命是开发下一代房颤治疗产品，提供围绕“三维标测+PFA消融”的一站式房颤治疗解决方案。公司全球首创的心脏“四维标测系统”，将磁电定位接触式标测技术和磁电定位非接触式标测技术融为一体，以实现在电生理手术中实时标测心律失常机制。该标测系统是目前全球已知的心脏标测设备中唯一能够对持续性房颤进行术中实时标测的“四维”心脏电生理系统，为房颤治疗带来了突破性进展。

心航路医学创始人兼CEO冯君先生表示：创业是与一群志同道合的人，共同做一件有意义的事情。我，Graydon和朱敏非常幸运地聚集了一群心脏电生理行业最具天赋的研发工程师们， 我们的DePolar心脏标测系统对于心脏电生理医生而言，犹如天文学家有了哈勃望远镜、韦伯望远镜一样，人类对宇宙的认识才有了飞跃的发展。我们希望能与全球最有探索精神的医学团队精诚协作，共同完成人类对心房颤动电生理机制的探索。心航路医学公司从创立以来，始终坚守初心，结硬寨，打呆仗，做难而正确的事情。在首轮融资就能得到龙磐投资、礼来亚洲基金这样一流投资公司的认可，让我们坚信我们的方向是正确的，过去两年的努力也得到了肯定。沿着心航路医学的使命“让心律失常手术更简单、更安全”，我们将借助资本的赋能，早日为临床医生提供卓越的技术和产品，让更多的心律失常患者受益。

心航路医学联合创始人兼CSO Graydon博士表示：（译文）在过去的40年中，我一直致力于领导和推进心脏电生理临床工具的发展与应用，对于该行业尚未实现的创新范围感到惊讶和振奋。由于在标测心律失常和治疗的有效开发中存在着重大的跨学科挑战，因此仍有许多机遇可寻。我们的科学知识和方法的进步受到独特的商业策略和广泛的临床与学术探索的影响。我们深知该行业的发展历程，充分了解这些策略和探索的优势与局限。今天，我们怀着对这一使命更加坚定的决心，凭借我们独特的经验联盟和愿景走在一起。我们聚集在一起引领我们国际化团队，进一步加深我们对接触式和非接触式标测与消融的第三代发展的热忱，这一发展将在分辨率、自动化、稳定性和可靠性方面实现前所未有的水平。临床界已经明确定义了这种持续存在的需求，而我们很高兴有机会共同着手解决它。

心航路医学联合创始人兼CTO 朱敏博士表示：创新是心航路医学从诞生第一天就深植于我们的基因。唯有创新，才能挑战和超越现有的技术壁垒。在不断追求新思路，新方法和新技术的过程中，我们才能不断提高产品性能和功能，满足医学界对更高效，更准确，更安全治疗方案的需求。电生理是我们共同的使命，从第一代、第二代到第三代非接触式标测技术，我们一直在三维可视化房颤的路上不断迭代和进步。我们把全球优秀的电生理人才汇聚到心航路医学的平台上，希望能为医生提供更优秀的工具，来探索和了解房颤的机制，并制定个体化的房颤诊疗方案。这正是我们对电生理事业的坚定承诺和追求。

龙磐投资创始合伙人余治华先生表示：电生理市场规模大，导管消融作为一线治疗方案较为成熟，是少有器械主导治疗的疾病。房颤是电生理领域占比最大、增速最快的单一疾病。因房颤的发生机制不清晰，目前临床上主要是经验治疗，被心血管医生称为21世纪两大医学难题之一。当前电生理尤其是房颤领域基本由外资垄断，心航路医学研发的全球创新性标测系统和消融系统，有望揭示心律失常发生机制，改变临床治疗策略，提高心律失常治疗成功率和渗透率。电生理导管消融高端产品尤其是标测系统开发难度大，心航路团队在电生理领域具有非常丰富的产品研发及市场经验，有望突破高端产品研发壁垒及电生理市场进入壁垒。

礼来亚洲基金（LAV）表示：电生理市场进入壁垒很高。强生、雅培等国际巨头在产品力、临床支持和销售渠道上占据先发优势；在最核心的三维标测方面，进口产品主导地位更为强大。进口产品不断迭代升级，国内企业若只是跟随，很难打破现有竞争格局。我们对心航路团队非常认可，他们对电生理有着深刻理解和热爱，基于多年电生理研发、生产、临床注册和商业化经验，前瞻性地布局了多种全球创新的PFA消融导管，并致力于开发攻克持续性房颤难关的非接触式三维标测系统。我们很荣幸能够与心航路医学合作，并将持续支持公司在杰出的创始团队的带领下快速发展，“让心律失常手术变得更简单、更安全”。