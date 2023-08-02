创立于新加坡的eSIM商店Airalo日前宣布，已经成功完成了其B轮融资，并从中筹集到了6000万美元资金。融资后，Airalo的估值达到了2.8亿美元。

据了解，这笔融资由e& capital领投，Antler Elevate、Liberty Global、Orange、Singtel Innov8、Surge等众多机构参投。Airalo表示，此次注资将进一步推动公司的增长计划，扩大其用户社区和团队规模。此外，Airalo也透露，公司也计划在随后推出其面向企业和组织的连接解决方案Airalo Partners。

Airalo成立于2019年，据称为全球首家eSIM商店（并且也有被称为全球最大的eSIM平台），平台上售有近700种eSIM套餐组合，且其套餐覆盖全球200多个国家和地区。据介绍，用户只需在手机上（手机需支持eSIM功能）下载Airalo的相应app，便可在选择完其目的地和套餐后安装并激活所购买的eSIM服务，从而在访问异国行程中获取到无缝的移动网络访问体验。

在市场表现方面，有数据指出，目前，Airalo的付费购买用户已达510万之多。此外，该公司也透露，在过去三个月以来，其app每个月的下载量都接近100万次。值得一提的是，Airalo目前所呈现出的这种积极势头也引起了其他潜在投资者的注意，而该公司也正在讨论以8到10亿美元的更高估值引入新的投资者。