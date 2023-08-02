奥迪Q6 e-tron标志着奥迪历史上最大规模车型计划的开始。它也是新开发的高级电动平台（PPE）上的第一个车型。该技术平台由奥迪和保时捷联合开发，专为电动汽车设计。它具有可扩展性，可适应中型和豪华车领域的各种型号。PPE 车辆的电池尺寸和轴距也是可扩展的。这使得高地板SUV和CUV车型以及Sportback或Avant等平地板车型成为可能，这些车型属于奥迪系列的核心部分。

鉴于所有这些第一，奥迪正在非常谨慎地准备推出该车型。作为奥迪在车型发布前宣传活动的一部分，首届奥迪 Q6 e-tron 体验活动（原型驾驶）现已举行。通过这种方式，带有四个圆环的品牌在这个非常早期的阶段就揭示了车辆技术的各个领域和开发团队的工作。

第二代数字 OLED 技术塑造了新款奥迪车型的外观，并成倍增加了其功能范围。这反过来又提高了道路安全，数字 OLED 尾灯中的通讯灯就充分证明了这一点。Q6 e-tron 还在个性化方面树立了新标准：Matrix LED 头灯和数字 OLED 尾灯 2.0 中重新设计的日间行车灯共有八种可选数字灯光特征，客户可以自行设计 Q6 e-tron 的外观前所未有。这可以通过 MMI 实现，并且首次通过 myAudi 应用程序实现。客户在购买汽车后还可以购买数字灯光签名。

新车型将于年底前亮相，将在性能、续航里程、充电等方面重新定义行业标杆。这也是英戈尔施塔特生产线下线的首款纯电动车型。此外，位于英戈尔施塔特的奥迪总部将成为奥迪股份公司第一个拥有自己的电池组装工厂的生产基地。因此，即将推出的奥迪 Q6 e-tron 代表了该品牌向高端电动汽车提供商的全球转型。