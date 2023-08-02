根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6430万部。vivo在控制库存水平后，通过一系列的新品发布，以18%的市场份额重新回到第一，出货量1140万部。OPPO（含一加）凭借稳固的线上表现和渠道能力的强化，以18%的份额排名第二。苹果以1040万部的出货位居第三，而荣耀以1030万部的出货紧跟其后。小米的市场份额环比增长至13%继续排名第五。

Canalys分析师刘艺璇（Amber Liu）表示：“消费者愈发愿意为高品质的产品买单。中国智能手机市场的均价自去年以来已超450美金，并且有希望在接下来的几个季度继续爬升。苹果和华为凭借着旗舰产品实现了令人瞩目的同比增长，彰显出稳固和持续的高端需求。受益于产品升级的厂商正被激励着在产品创新端加大投入以引领科技潮流。最近发布的折叠屏手机诸如荣耀Magic V2、vivo X Fold2以及华为Mate X3都点燃了渠道和消费者对新形态、新用例的热情。”

Canalys分析师朱嘉弢（Toby Zhu）表示：“厂商也寻求在这样一个连续多变充满挑战的宏观环境中强化渠道能力提升运营效率。一些厂商在线下扩张，将成为未来几个季度重要的争夺阵地。OPPO正升级并扩张自己的旗舰门店而荣耀也在去年渠道的一些波动后重整旗鼓。渠道见长的厂商也寻求借助FD（Fulfillment distribution）模式来帮助解决现有渠道的一些问题，避免积压库存和定价冲突。”

朱嘉弢（Toby Zhu）补充到，“中国智能手机市场正迈向全新的竞争格局。市场将会在2023年下半年有温和的复苏。政府主导的补贴将刺激下沉市场的消费电子需求而运营商也在增加入门级机型的补贴，使本土厂商受益。随着对未来市场的情绪逐渐改善，厂商必须在下半年调动资源准备关键的产品发布，抓住早期的复苏信号。“