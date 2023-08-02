8月1日，全球奢侈品旅游零售商DFS迪斐世和蚂蚁集团宣布开展全球战略合作，携手发展DFS线上及线下商店的支付和数字化营销。随着全球旅行加速恢复，消费者数字消费需求激增， DFS迪斐世将联合支付宝在其全球15个市场的36家商店、以及4个市场的12家在线商店中提供端到端的数字化体验，并上线D-Store。DFS将基于Alipay+的商业数字化解决方案，以实现在行前、行中，行后全链路与用户互动。

DFS迪斐世零售网络遍布全球四大洲，囊括超过750个品牌。自2014年起，DFS迪斐世和支付宝以DFS香港门店接受支付宝付款为起点，稳步拓展，在全球范围开展了一系列支付、营销及数字化创新的合作。2023年上半年，DFS迪斐世全球门店通过支付宝付款的消费额已跃升至去年同期的3倍以上。从现在起到2023年底，DFS迪斐世和支付宝将加强双方在暑期、国庆和新年等节点的重大营销合作，联手打造数字化购物体验、打通双方会员权益、改善购物后体验。

迪斐世DFS集团数码项目及市场推广执行副总裁邱荣（Long CHIU）先生表示：“与支付宝的结盟不仅有助于双方业务提升，更能为游客和消费者创造无缝的、卓越的体验。我们对卓越追求和客户满意度的承诺，将通过这次合作提升至全新的高度。凭借支付宝的专业知识以及DFS迪斐世对创新的热情，毫无疑问我们将共同提供令人难忘的的服务，进而共同取得非凡的成功。今天双方不仅仅是签署一份合同，更编织了联系两个集团愿景、价值观和共同志向的牵红。”

蚂蚁集团支付宝国际线下商户服务总经理黄寅博士表示：“与DFS迪斐世的合作整合了支付宝国际钱包支付和营销功能，以及D-Store数字化产品，再上了新台阶。 DFS迪斐世是游客最喜爱的零售目的地，相信双方的合作提升，能让旅游消费者在何时何地都能获得更加愉悦的体验。随着国际旅游市场复苏，我们期待支持更多品牌把握一系列全新的数字化机遇，帮助品牌获得美誉度和销售额的双重增长。”