8月2日，真迈生物宣布完成近4亿元C轮融资，本轮融资由国内第三方医检行业领导者金域医学以及国有投资机构国鑫投资等机构共同领投，深高新投、国创致远、常州霜叶创投、财鑫资本跟投。

真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造，拥有自主知识产权的“SURFseq”测序技术体系，获得授权和申请中的国内外专利超过300项，实现了“仪器-试剂-芯片-软件”全平台的国产化和自主可控，目前已形成覆盖从科研到临床需求的低中高通量测序产品阵列，可全力赋能测序应用，是全球少数拥有测序系统产品阵列和商业化交付能力的测序系统制造商之一。

本轮融资资金将主要用于加码基因测序设备和试剂等新产品新技术研发，持续完善产品矩阵；扩大现有产品产能；提速产品医疗器械注册证申报；推动产品在国内外推广应用，进一步加速实现产业化和规模化。

对于本轮融资，真迈生物联合创始人、董事长兼CEO颜钦表示，很高兴获得产业资本与国有资本等多重能量的加持。与各方携手，在民生应用把握、新产品新方案开发、业务渠道拓展等多个维度优势叠加，C轮融资将会是真迈生物加速发展的新起点。站在新起点，真迈生物将继续聚焦生命健康领域，洞察行业与应用趋势，与合作伙伴协同创新，让基因测序技术为生命带来更多美好。感谢各个投资方对真迈生物的支持，也欢迎新伙伴的到来，共同书写“让生命可读 让健康可塑”的故事。

金域医学投资相关负责人表示，金域医学一直致力于构建“医检+”生态圈，协同更多的上下游伙伴不断创新，推动行业发展。本次领投，将帮助真迈生物在精准检测领域探索更多可能，将测序技术与检测服务的深度融合，丰富医检产业生态，从而为医疗行业提供更多可及、优质的医检服务，惠及更多百姓健康。

国鑫投资首席执行官陆稹表示，基因测序仪作为生命科学的重要探索工具，技术壁垒高、潜在需求大。真迈生物是国内少有的具有自主开发能力的测序设备开发企业，核心测序仪设备在下游客户中已获得充分认可，为我国破解“卡脖子”难题给出新的方案。非常高兴参与真迈生物本轮融资，期待公司能不断推出更多新产品，为我国生命科学领域的发展做出贡献。

深高新投怡化基金总经理陈旭表示，真迈生物是国内乃至全球唯一同时具备NGS基因测序仪和单分子测序仪完整开发能力的高科技公司；下游头部客户的规模化装机和持续应用已经证明了真迈生物产品的稳定性和竞争力；我们认为基因测序仪作为核心的基础生命科研工具，应用领域将会越来越广，由于技术壁垒和商业壁垒非常高，导致行业竞争格局依然非常清晰；对比其他基因测序仪企业，真迈生物是目前国内未上市基因测序仪企业中在商业化装机量、销售额、产品矩阵丰富度方面处于头部地位的公司；依靠目前完整、专业、务实的核心团队，相信真迈生物一定会走得更远。

国家高性能医疗器械创新中心副总经理、国创致远总经理刘恒表示，真迈生物是全球少有的能够在基因测序这一高门槛领域自主研发从芯片到仪器、从原料到试剂、从算法到软件的全平台解决方案并且能够实现商业化量产的创新企业。真迈生物团队的专业、务实、高效、团结也给我们留下了非常深刻的印象。培育和支持优秀医疗器械创新企业是国创中心的重要使命，国创中心此前已经和真迈生物建立了良好的产业合作基础，现在又很荣幸参与了真迈生物本轮融资，双方的合作关系将通过这一纽带进一步深化。相信真迈生物将继续发挥自身特色和优势，成为全球精准医疗领军企业。

常州霜叶创投合伙人张军表示，霜叶创投着力于促进硬科技的商业化，真迈生物是公司在生物医疗行业重要的战略布局，霜叶创投对真迈生物成为中国生命科学领域蓬勃发展的基石充满信心。