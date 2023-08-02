华硼中子科技（杭州）有限公司(“华硼中子”)宣布完成超亿元人民币天使轮融资，本轮融资由凯泰资本、诺庾资本联合领投，中科创星和昆仑资本共同参与投资。光源资本在本次交易中担任独家财务顾问。本轮融资将用于公司团队建设、推进直线加速器BNCT系统的临床试验以及硼药开发。

硼中子俘获治疗（Boron Neutron Capture Therapy，BNCT）是利用热/超热中子与肿瘤部位富集的硼药中10B元素发生俘获反应，生成α粒子和7Li核，从而精准杀死肿瘤细胞。BNCT相比于传统放疗、质子、重离子等放疗技术具有治疗时间短、靶向性好、副作用小、临床疗效好以及成本可控等优点。但在过去数十年间基于从反应堆获取中子束的困难限制了BNCT的发展，随着近10年来基于加速器中子源技术的出现和成熟，BNCT的潜力逐渐得以释放。2020年3月日本南东北医院基于加速器的BNCT系统凭借其在头颈癌适应症上的出色临床表现获批上市，并于同年6月纳入日本医保报销。除头颈癌之外脑胶质瘤、黑色素瘤、复发性髓膜瘤、心血管肉瘤等多个适应证正处于临床阶段，未来将陆续获批上市。

华硼中子创始团队由在中子科学、医疗设备、核医学领域深耕多年的教授与产业界人士共同组成。创始人王盛教授是国际知名的中子科学家、俄罗斯自然科学院外籍院士、国家级领军人才和国际小型加速器中子源联盟（UCANS）委员，曾荣获包括世界核工程大会、中国发明协会等授予的多项顶级学术奖项。王盛教授在日本工作期间曾主持建设多台性能指标领先的加速器中子源，并在加速器中子源小型化方面做出了突出贡献。2015年王盛教授回国在西安交通大学设立先进中子技术实验室（Advanced Neutron Technology Lab, ANT Lab），带领团队进行最新一代BNCT系统的攻关，并取得了一系列突破性成果。目前公司已具备了加速器驱动硼中子俘获治疗技术所涉及器械、药物、软件的研发、设计和工程落地的全环节能力，且实现了自主知识产权及设备全国产化。华硼中子已完成世界首台动物用加速器驱动BNCT设备的工程落地，临床用强流加速器驱动BNCT设备已经完成设计、加工进入设备组装阶段。本轮融资的完成，将加速华硼中子在团队建设、推进加速器BNCT系统的临床试验以及硼药开发方面的进度，早日为肿瘤患者带来更多选择。

对此，华硼中子创始人、董事长王盛教授表示：“BNCT作为最先进的放疗技术，给万千癌症患者带来了曙光。通过20年矢志不移的努力，我们团队掌握了基于加速器的BNCT全流程解决方案，并实现工程化落地。非常高兴在光源资本的支持与合作下，引进了凯泰资本、诺庾资本、中科创星和昆仑资本参与本轮的融资。相信科技、产业和资本的融合，科学家、工程师和企业家的结合，情怀、梦想和汗水的浇铸，必将赋予华硼中子的未来无限可能！我们也期待与资本方、产业方一道共同努力早日将BNCT产品推向临床应用，为医生和患者带来更多的选择。”

诺庾资本创始合伙人杨志文表示：“王盛教授的项目将我带回了20多年前，当时作为首钢医院核医学科主任，幻想着核医学对核素治疗的终极画像——核素可以定向聚集于肿瘤细胞，发射α射线，既可以一次性打断肿瘤细胞的DNA双链，彻底杀死癌细胞，又因其只有1-2个细胞的射线射程而不会损伤周围的正常组织；核素在前往肿瘤细胞的路径中不会产生对正常组织造成伤害的额外辐射，也不会有任何长半衰期核素滞留体内。如果单独依靠核医学或放疗技术都不可能实现上述目标，但BNCT技术几乎完美地实现了核医学医生的幻想。不仅如此，王盛教授团队还实现了强流质子加速器、锂靶系统，束流整形系统、治疗计划系统、含硼药物等关键技术的完全自主研发。我们非常荣幸能够参与到BNCT这项有机会改变肿瘤治疗的未来的事业中，期待王教授带领团队为肿瘤治疗领域带来更多的好消息。

凯泰资本执行总裁王亚楠表示：“BNCT代表肿瘤放疗领域最新的突破，具有疗效和安全性俱佳的优势，并且治疗疗程短，仅需1-2次治疗即可，这将为放疗领域带来颠覆。BNCT作为一种新型疗法，仍具有巨大的优化空间，包括设备的升级和新型硼药的开发。我们看好BNCT将来成为放疗的基石治疗。以王盛教授为首的华硼中子创始团队拥有数十年小型加速器中子源研发经验、丰富的产业化经验和市场推广经验。一代技术，一代企业家，凯泰资本看好华硼中子创始团队的企业家精神和创新能力，并非常荣幸能够支持中国BNCT事业的发展。 ”

光源资本执行董事洪镭表示：“BNCT作为一种最先进的癌症治疗手段，将为癌症患者带来更多的选择和新的希望。王盛教授作为国际知名的中子科学家，在行业内深耕数十年，团队在小型加速器中子源领域拥有丰富实践经验。华硼中子科技拥有BNCT领域全链条式的自主产权设计、生产能力，也符合目前国产替代大趋势。期待公司进一步做大做强，成为引领BNCT领域的全球标杆，并早日造福患者。”