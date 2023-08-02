首款 V12 插电式混合动力 HPEV（高性能电动汽车）超级跑车兰博基尼 Revuelto 正式推出几个月后，就已经实现了重要的里程碑。截至目前，订单已涵盖两年多的生产时间。Revuelto不仅仅是性能、技术特点和公司战略方面的创新，它还在生产工艺方面带来了真正的革命：Manifattura Lamborghini Next Level完美地体现了范式转变。

被定义为“Manifattura 4.0”的生产系统代表了极高的创新水平。这意味着在每一个过程中，从单体壳的制造到最后的精加工阶段，Revuelto系列的每个工位都以其高科技影响力而著称，而兰博基尼一如既往地支持（而不是取代）不可或缺的人类工作。对于 Revuelto 来说，这种手工技能和创新的结合代表了生产过程的理想体现。这种方法可以显着降低出错的可能性并提高生产速度，从而有利于汽车制造的质量。

管理机械和技术方面的系统称为 MES（制造执行系统），采用创新的生产流程方法。在该系统中，操作员的每一步都由机器支持，但他或她也可以随时与机器交互以改变某些动作或停止其操作以进行手动干预。在各个工作站中，操作员都配备了个人腕带，他们可以使用它来访问系统并通过触摸屏显示器或平板电脑进行工作。MES系统和谐地管理一些最先进和未来派的技术工具，特别是“协作机器人”：协作机器人用于所有需要重复动作的生产线（发动机、装配和内饰），例如挡风玻璃装配。另一项创新是自动导引车（AGV）的出现，这种搬运设备在一些车站以协作模式运输用于组装汽车的某些材料。

Revuelto 的真正主角是碳纤维，由兰博基尼位于圣亚加塔博洛涅塞的 CFK 工厂采用手工和自动化工艺生产。它是新车的主要结构元件，不仅用于制造单体底盘，而且也是车身元件的重要组成部分。碳纤维和其他超轻材料的广泛使用，结合动力总成出色的性能数据，造就了兰博基尼历史上最佳的功率重量比：1.75 kg/CV。这款车的主要创新之一是，浴缸是通过兰博基尼锻造技术的完全工业化工艺制成的。对于Revuelto来说，碳纤维加工的价值如此之高，以至于促使兰博基尼对CFK工厂进行了扩建和升级，该工厂目前占地16,200平方米。在这家工厂中，操作员也优先于所有流程，尽管部分流程仍由机器处理。目前，从 CFK 到装配，约有 500 名生产操作员致力于 Revuelto。

这就是 Revuelto 的制造过程，这款汽车通过全新的架构、创新的设计、最高效率的空气动力学、碳纤维的新概念，定义了性能、运动性和驾驶乐趣的新概念。底盘和 1015 CV 动力总成。

Revuelto 现已全面投产，已经取得了成功：这款汽车不仅将改变兰博基尼汽车，还将改变整个超级跑车市场。Revuelto 标志着兰博基尼进入了雄心勃勃的 Direzione Cor Tauri 项目的第二阶段，该项目总投资达 19 亿欧元，这是该公司历史上最大的投资。到 2024 年，整个车型系列将实现混合动力，并于 2028 年推出第一款全电动车型，该车型已被圣亚加塔·博洛尼亚 (House of Sant’Agata Bolognese) 认定为 2+2 豪华旅行车。