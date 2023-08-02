Pixar、Adobe、Apple、Autodesk 与 NVIDIA 联手 Linux 基金会旗下的联合开发基金会（JDF），日前宣布建立 OpenUSD 联盟（AOUSD）以推行 Pixar 创建的通用场景描述技术的标准化、开发、进化和发展。

联盟寻求通过推进开放式通用场景描述 (OpenUSD) 功能，使 3D 生态系统标准化。联盟将通过推进深化 3D 工具和数据的互操作性，赋能开发者和内容创作者描述、创作、模拟大型 3D 项目，建立范围不断扩大的 3D 产品与服务。

Pixar 动画工作室创造的 OpenUSD 是一项高性能 3D 场景描述技术，为各种工具、数据和工作流带来强大的互操作性。OpenUSD 以支持协作呈现艺术表达和提升电影内容制作效率的功能闻名业内。强大的功能和灵活性让它成为了承载新行业和应用需求的理想内容平台。

联盟将建立书面规范，详细明确 OpenUSD 的特性。这将增强 OpenUSD 的兼容性并促进更广泛的采用、整合和执行，并允许其他标准化机构将 OpenUSD 纳入其规范。Linux 基金会旗下的 JDF 被选为该项目的承接方，将支持对 OpenUSD 规范进行开放、高效且有效的开发，并推进项目通过国际标准化组织（ISO）的认证。

AOUSD 还将为更大的行业合作进行技术定义增强提供重要场所。联盟邀请更多公司和机构加入，参与塑造 OpenUSD 的未来。

“Pixar 发明的通用场景描述为我们先进的动画制作流程提供了技术基础。”Pixar 首席技术官兼 AOUSD 主席 Steve May 表示，“OpenUSD 基于多年的研究和 Pixar 电影制作中的实践。我们在 2016 年开放了项目源代码，OpenUSD 的影响现在将拓展至电影、视觉效果和动画领域之外，进入其他日益依赖 3D 数据进行媒介融合的行业。随着 AOUSD 宣布建立，我们也借此公布激动人心的下一步：OpenUSD 技术将持续进化，并拥有国际性标准的地位。”

“在 Adobe，我们致力于为艺术家们提供一系列灵活强大、可在多种设备上运行的解决方案。”Adobe 3D&I 业务的高级工程主管 Guido Quaroni 表示，“在创意过程中利用通用 3D 数据表示法，能够让每种封装和设备的价值成倍增长。OpenUSD 旨在成为促进这种增长的因素。我们很高兴看到这些多元的公司合力支持这项创新和开放的技术。”

“从艺术创造到内容交付，以及制作越来越多的空间计算应用，OpenUSD 将助力加速新一代 AR 体验。”Apple Vision Products Group 副总裁 Mike Rockwell 表示，“Apple 对 USD 的开发作出了积极贡献，这项技术对开创性的 visionOS 平台和全新开发者工具 Reality Composer Pro 都至关重要。我们期待将它发展为被广泛接受的标准。”

“无论是构建 CG 世界、制作数字映射或展望 3D 网络，内容制作者都需要统一的方式进行跨工具、服务、平台协作和数据共享。”Autodesk 负责媒体与娱乐业务的合伙人 Gordon Bradley 表示，“Autodesk 很乐意支持 OpenUSD 联盟推进视觉效果、动画等领域的 3D 互操作性，从而支持我们的愿景：助力顾客设计、建设更加美好的未来。”

“OpenUSD 为 3D 开发者、艺术家和设计师提供了完整的基础，借助广泛的多 app 互操作性帮助他们处理大型工业数字内容创作和模拟工作负载。”NVIDIA 开源与标准总监 Guy Martin 表示，“这个联盟通过构建跨行业与方案的正式标准，为加速 OpenUSD 全球协作带来了独特的机会，以实现 3D 世界和行业的数字化。”