我们通常把高通理解为手机芯片行业的领导者，而现在，高通似乎在拓展它的边界，该公司正在从一家专注于智能手机的公司转型。本田和索尼这两家各自行业的巨头，本质上是在创造一种带轮子的计算机，它可以像智能手机一样个性化，像社交媒体平台一样进行社交，并像人类一样做出驾驶决策。

索尼本田和高通合作打造Afeela EV电动车

该合资企业恰当地命名为“索尼本田移动”，独立于两个知名品牌运营，根据各自的优势划分项目职责。但为了实现他们的愿景，本田和索尼还严重依赖一个更加沉默的第三方合作伙伴：目前可以称之为半导体和人工智能生产商高通技术公司。

高通公司将为该车辆提供高规格微处理器组，称为“Snapdragon 数字底盘”。Snapdragon 每秒可进行 800 万亿次运算。相比之下，当今汽车中的芯片通常每秒执行 10 万亿到 50 万亿次操作。

高通的参与还不止于此。该电动汽车预计将配备不少于 45 个传感器，其中包括 8 个摄像头和 1 个激光雷达。所有这些都将由高通提供支持。该芯片制造商的 Snapdragon Ride 系统还将为自动驾驶功能提供支持，其 Snapdragon 连接芯片将用于 5G 网络和 WiFi 连接。在原型车阶段，内饰里展现出来的巨大屏幕会立即让用户知道，这款车型的目的不仅仅是提供驾驶体验。

超高清屏幕可以显示驾驶员需要的任何信息，以及通过环绕音响系统播放的电影和音乐，该系统听起来可能比许多家庭影院系统更好。还有各种主题可以在选择时改变车辆内外的颜色和照明，营造一种高级的科技感。

利用高通的骁龙数字底盘作为运行先进驾驶员安全辅助系统和远程信息处理等功能的基础，最令人印象深刻的部分是如何将电动汽车转变为驾驶员和乘客的娱乐平台。另外，索尼/本田正在打造类似移动的游戏数字驾驶舱概念，索尼将其游戏专业知识带入该项目，并将使用高通的 Epic Games Unreal Engine 作为实时 3D 创作工具。他们正在研究如何将 Afeela 打造成移动游戏平台，随着越来越多的电动汽车进入市场，这是一种有趣的方法，可以使其与众不同。

归根结底，索尼和本田合资公司的全电动产品应该具有 3 级自动驾驶功能，但不能没有高通的数字底盘平台，该平台显然将为所有与技术相关的事物提供支持。

高通在汽车相关技术上不断投入累积资源

由于智能手机和平板电脑销售放缓，收入大幅萎缩，高通公司的汽车业务已成为亮点。汽车相关销售额同比增长近 20%，达到约 4.47 亿美元。那么高通的汽车业务做什么，高通在这个领域的前景如何？

高通正在寻求将其收入来源多元化，远离日益饱和的手机市场，其中包括苹果等供应商越来越多地转向他们的专有芯片组。尽管高通一直在进军射频元件等其他领域，但汽车市场看起来也很有吸引力。随着电气化和自动驾驶等趋势的加快，半导体在交通运输行业中发挥着越来越大的作用。汽车中的半导体含量也在飙升。根据德勤 (Deloitte) 的数据，电子产品占新车总成本的 40%，而 2000 年这一数字还不到 20%。到本十年末，这一数字可能会增长到 45% 以上。鉴于高通在移动设备通信和应用处理器方面取得的成功，它在成为该领域的技术提供商方面处于有利地位。

高通提供的芯片广泛针对三个领域，即信息娱乐和数字座舱解决方案、连接性以及其“数字底盘”平台下的高级驾驶员辅助系统。高通公司一直在其汽车领域稳步赢得更多业务。第二季度，该公司表示正在与梅赛德斯-奔驰合作开发下一代 Snapdragon 数字座舱平台，该平台将于 2023 年开始应用于梅赛德斯汽车。此外，高通还赢得了 12 个新的 Snapdragon 座舱和 Snapdragon 连接 5G 平台设计全球汽车制造商合作机会。具体来说，其数字底盘的客户包括通用汽车、凯迪拉克和 Stellantis，其中包括标致、菲亚特、雪铁龙、吉普车、道奇、玛莎拉蒂和克莱斯勒等。高通还表示，该新平台已获得宝马、现代汽车集团、蔚来和沃尔沃的支持。

高通还进军汽车安全领域，最近收购了以色列无晶圆厂芯片制造商 Autotalks，该公司提供道路危险检测技术。汽车不可避免地会变成高度互联的平台，就像智能​​手机和笔记本电脑一样依赖于高效和可升级的软件架构。

总结：

对于科技公司来说，这意味着有机会构建整个汽车软件堆栈，从停车传感器和驾驶员辅助雷达到仪表板显示屏和智能手机应用程序。对于汽车制造商来说，找到合适的技术合作伙伴可能意味着简化车辆架构并以乘客娱乐和可下载升级的形式释放新的收入来源。所以，高通有望继续在汽车领域大展手脚。