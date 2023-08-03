由于七家汽车制造商之间的联盟，充电基础设施本周得到了巨大的推动。作为一个整体，他们将在未来几年内将北美可用的充电器数量增加近一倍。硬件将包括 CCS 和 NACS 连接器，它们都支持强大的充电输出功率。

为了进行同类比较，目前的第三代Tesla超级充电站支持 250 kW。我们知道即将推出的第四代版本支持高达 350 kW 的输出。对于任何连接到它的人来说，这都会占用大量的充电时间。

今天爆出的消息是，上述超级联盟开发和安装的充电器都将支持最小350千瓦的输出，最大400千瓦的输出。该合资公司的发言人向The Drive证实：“这些充电站将配备至少 350 kW 直流高功率充电器，配有组合充电系统 (CCS) 和北美充电标准 (NACS) 连接器。” 一旦这些站建成并运行，这应该可以满足未来几年的需要。

值得注意的是，并非所有电动汽车都能充分利用这些超高充电速度。车辆本身需要支持这种技术，而大多数特斯拉车型则不需要。事实上，当我们得知 Supercharger V4 支持 350kW 时，我们不禁怀疑Cyber​​truck是否会采用 800v 架构。如果确实如此，它将成为该系列中第一个能够充分利用更高充电速度的同类产品（SEMI 除外）。这也预示着我们认为将从巨大充电输出中受益最多的车辆，会是卡车。