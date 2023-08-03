总部位于印尼的农业科技初创公司Beleaf日前宣布，已经获得了一笔685万美元的A轮融资。

据了解，此次融资由Beleaf的种子轮领投方Alpha JWC Ventures继续领投，并得到了 Openspace以及一些天使投资人的参投。作为这笔资金的用途，Beleaf表示，将用其扩大公司在印尼的覆盖范围、在目标地区建立研发农场、加强其运营效率和技术开发、并提升其品牌影响力。

Beleaf成立于2019年，目前自称为一家农业及服务（FaaS）公司。公司成立初期的主要业务为蔬菜及水果类农产品的生产销售，在此之后，随着对农业领域经验的积累，Beleaf也将其业务方向从产品转向了提供农业技术支持（即FaaS）——基于大数据和物联网技术，Beleaf主要控制、自动化、管理这三个方面的技术解决方案帮助客户提高种植生产效率。

就Beleaf的市场表现而言，据介绍，Beleaf的农产品已经出口销往了包括新加坡在内的4个国家，并计划在24年底再进入6个国家。另一方面，在FaaS的表现上，Beleaf目前已经拥有145名农民网络，其目标是到24年底将这一数字扩大到2000以上。

根据印尼国家统计局去年晚些时候的一份数据显示，印尼果蔬市场的规模约为330亿美元，到2026年，这一数字有望增长到560亿美元。