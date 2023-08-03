作为仰望品牌推出的首款车型，仰望U8通过“时空之门”家族式外观设计语言，以充满力量感的细节设计，在外观造型上展现了新能源硬派越野的澎湃性能。近日，仰望U8进一步公布了其豪华内饰的设计理念——“极境之上”，通过能量艺术在舱内的细腻呈现，定义百万级越野车的豪华新标准。

极境，是极度舒适与极致乐趣所在之境。“极境之上”豪华内饰设计理念延续外观所释放的能量艺术，以对称融合、自然律动和智能科技为核心，在仰望U8的内部空间赋予能量更加细腻的艺术化表达，为每一位车主构建前所未有的极致新境。古往今来，无论中国传统文化中的书法瓷器，还是中西方源远流长的建筑艺术，传世经典之作都展现着元素的对称与融合，并形成舒适的氛围感知。这是人类思维从自然界中继承而来的最严谨、统一的审美呈现。在仰望U8舱内，对称与融合同样以艺术的形式交织，在空间中塑造绝佳的均衡感与秩序感，为用户提供极致舒适的审美体验。

在对称式空间中，仰望U8打造了双环抱星环座舱，流畅线条在车内流淌延伸，将前排座椅环绕其中，形成宽敞悠然的空间，让座舱更具安全舒适的包裹感。同时，双环线随着门板在车身延伸，加上在车内流淌延伸的流畅线条，为空间带来强烈的环抱感。

在对称的基础之上，仰望U8将自然人文中的舒适之美融入内饰空间设计细节，让整体造型浑然天成。以瀑布为造型灵感，仰望U8首创12.8英寸星河曲面屏，演绎飞流直下的磅礴气势。R800曲率的车规级OLED柔性曲面屏与内饰浑然一体，37°的最佳倾斜角度不仅与两侧23.6英寸的主副驾屏幕在空间上形成了前后景的层次交错，营造出悬浮的立体效果，还将人机工程布局调整至最优，最大限度便捷屏幕的操作并规避反光。悬浮出风口以层峦叠嶂的样貌，矗立在星河曲面屏之上，立体造型带来的强烈临场感让人仿佛置身于瀑布前，感受舒爽惬意。

在中控台下方两侧以及座舱中间，仰望U8采用饱满的圆柱体造型设计，犹如建筑大梁般在座舱之中支撑起内饰的结构，饱满而极具视觉张力。扬声器的造型设计特别嵌入融合了中国传统套方纹窗的文化内涵，在视觉与听觉上形成美妙的共振，以东方美学点缀内饰空间。同时，二十四节气香氛更随四时流转，构造出不同的节气韵律。在光影融合层面，仰望U8行业首创三层夹层玻璃，在车顶采用超大尺寸的星空律动天窗，使用透明油墨技术绘制星空图案，呈现独有的动态星光灯效。而127种色彩的氛围灯贴合呼吸的节奏，宛如大自然的脉搏，将感官体验发挥到极致，尽显光影融合之美。

大自然是最好的设计师。仰望U8将自然界中壮阔的线条、璀璨的色彩呈现在内饰之中，让顶级用料、精湛做工与高级色彩艺术化组合，还原自然律动之美。在内饰配色选择上，仰望U8于山巅之上的日出与日落两个时分的景色汲取灵感，还原成黑橙与灰棕两种内饰配色，将来自于山的沉稳与力量投射在内饰的配色之中，还原登峰后的酣畅之感。在皮质用料上，仰望U8甄选全球顶级皮源，其中顶级Nappa真皮座椅采用头层牛皮全粒面皮革，经过鞣制、复鞣、涂饰等78道传统工序，让每张真皮都像肌肤一样具备呼吸张力，由内向外绽放天然质感；而顶棚精选麂皮绒材质，触感细腻舒适，有效吸音隔热，为用户营造舒适的静谧空间。

仰望U8的座椅采用了专属的定制绗缝，八种粗细相间的别致孔型设计，让皮革的真实触感得以尽现，实现视觉与触觉的有机相融。仰望U8还针对主驾头枕扬声器部位进行了孔型特别定制，还原扬声器所释放的本真音色。车门板上，仰望U8甄选来自非洲的名贵沙比利木，选取原木最精华的部分，对独一无二的纹理进行细腻的打磨，并通过OPEN-PORE工艺在表面喷涂超薄半透明漆，将天然原木的视觉纹理和指尖触感淋漓呈现，让自然尊贵的质感触手可及。

除了采用纯天然的皮源与木料，仰望U8在涂层上也使用了来自自然的水性涂层及植物果胶，以远高于国标的要求，严苛把控气味安全，在各角度、各状态下，整车气味状态指标均行业领先，从细微之处尽显极境真章。

在设计与用料之外，仰望U8还配备了完善的数字化智能科技，通过豪华感、现代科技与越野场景间的巧妙结合，打造硬派越野中更加智能化、更面面俱到的人性化智舱，力求为每一位车主构建“极境之上”的豪华智能享受。

仰望U8的座椅贴合人体工学，能够为背部、腿部提供有力支撑，并搭载至多8向电动调节、14点热石按摩、通风、加热等众多座椅功能，长时间久坐也不会觉得疲乏。在紧急避障、快速变道、掉头等场景或颠簸路段中，国产高端汽车中首次搭载的前排智能随动座椅可以自动动态调节侧支撑以适应车辆运动，为驾乘者提供更好的横向支撑，在各种应急情况下保障舒适坐乘。

在声学环境方面，仰望U8全球首搭丹拿铂金证据系列车载音响系统，全车22个扬声器全部由丹拿原厂设计研发制造。作为丹拿证据系列的旗舰产品，仰望U8的音响系统以百万级家用音响系统为标准，将Hi-End级扬声器单元技术以极高的品质移植至车内，为车内每一个角落提供细致、温暖、自然的纯净声音体验。同时，仰望U8更以精密的结构、极致的用料和严苛的要求，以诸多声学细节打造车内静谧空间。实验室数据显示，60Km/h速度下行驶，仰望U8座舱内噪声大小可以控制在53dB以内，达同类型车辆领先水平；加速至120Km/h，噪声仍不超过65dB。

智能系统上，仰望U8中央12.8英寸星河曲面屏、副驾23.6英寸贯穿式长屏、等效70英寸的AR-HUD屏，以及豪华版后排两块 12.8 英寸悬浮式多媒体屏，组成五个屏幕的矩阵，可实现跨屏幕五屏联动，实时分享娱乐、导航等信息，打造无边界、沉浸式智能体验。同时，仰望U8搭载了仰望Link智能人机交互，支持全场景连续对话、全车全时免唤醒、四音区独立交互、跨音区指令继承等丰富语音功能及多种手势控制。多样交互形式互补，为用户带来高效快捷的舱内智能交互体验。此外，仰望U8依然保留了适量的实体按键，同语音交互互为冗余，在紧急情况下更方便驾驶者精准控制，确保驾乘操作的高效安全。

对称与融合交织，构建前所未有的审美感受；自然与律动组合，还原纯粹本真的天然质感；豪华与智能加持，打造面面俱到的智舱体验。仰望U8以全新“极境之上”豪华内饰设计理念，打造极为舒适的舱内空间，为每一位用户提供超越极致的豪华驾乘体验。