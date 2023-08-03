根据CINNO Research发布的统计数据，2023年1-6月中国新能源项目投资金额高达5.2万亿人民币（含台湾），新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。

双碳目标下，我国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量保持稳定增长。可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。预计在未来3-5年内，新能源产业有望保持稳定增长，也将成为中国未来经济发展的重要增长引擎。

根据国家能源局7月19日最新数据，2023年1-6月，中国可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦，占全国新增装机的77%。其中，太阳能发电新增7842万千瓦、风电新增2299万千瓦、水电新增536万千瓦、生物质发电新增176万千瓦。光伏方面，前6个月集中式新增装机3746.0万千瓦，分布式新增装机4096.3万千瓦，户用光伏新增装机2152.2万千瓦，截至2023年6月底，我国光伏累计装机已达到4.7亿千瓦。

根据CINNO Research统计数据显示，2023年1-6月中国新能源项目投资金额高达5.2万亿人民币（含台湾），新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。

新能源行业内部资金细分流向：

2023年1-6月中国（含台湾）新能源行业内投资资金主要流向风电光伏，金额约为2.5万亿人民币，占比约为46.9%；锂电池投资总金额1.2万亿人民币，占比约为22.6%；储能投资总额9,500亿人民币，占比约为18.1%；氢能投资总额超4,900亿人民币，占比约为9.5%。

目前，整体新能源产业正处于快速增长阶段。风能、太阳能、氢能、生物能等可再生能源的应用不断扩大，在此基础上，电动汽车和储能技术也在蓬勃发展。随着新技术的成熟和应用，以及各级政府的政策支持不断加强，将进一步为产业高速增长奠定坚实基础。

新能源行业的三大投资主体：

风电光伏、锂电池与储能为新能源行业的三大投资主体。2023年1-6月中国（含台湾）光伏投资资金主要流向光伏电池，而风电投资资金主要流向风电运营项目；锂电池投资资金主要流向锂电池模组及PACK；储能投资资金主要流向抽水蓄能。

从地域分布来看，新能源行业投资资金分布区域主要在内蒙古、新疆与江苏为主，三个地区总体占比约为37.7%。其中新疆和内蒙古得益于风光基地、能源基地项目建设，光伏装机存量比较多，且相对于分布式，主要以集中式为主。

目前国内新能源行业产能规模持续扩大，随着众多资本和跨界者的涌入，市场竞争日趋激烈，这将推动进一步的技术创新和市场细分；而从国际市场看，全球各国家地区也在积极探索能源转型，在国内企业积极发展寻求海外订单的同时，海外企业也在通过大力扶持本土新能源制造业，并通过设定贸易壁垒等方式寻求能源独立，这也将给我国的新能源全球化发展带来一定挑战。

在全球能源转型的浪潮中，积极创新、加强国内国际合作，不断提升自主创新能力，将是我国新能源产业持续发展的关键。只有在不断适应和引领行业变革的过程中，才能在新能源产业的全球化竞争中脱颖而出，为推动可持续能源发展、构建人类命运共同体作出更大贡献。