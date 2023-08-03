斯巴鲁正在与松下讨论建立合作伙伴关系，为其未来的电动汽车供应下一代圆柱形锂离子电池。第一款采用松下电池的车型可能是一款尚未命名的斯巴鲁品牌电动汽车，预计将于 2023 年下半年投入生产。

此次会谈的目的是在两个品牌之间建立“中长期合作伙伴关系”。斯巴鲁希望在日本群马县建造一座新的电池电动汽车工厂，该工厂将使用松下能源提供的电池组。该工厂将于 2020 年代竣工，为斯巴鲁原产国的当地就业和生产提供支持。

斯巴鲁目前的产品阵容中可能只有一款电动汽车——Solterra，它是丰田 bZ4x 的双胞胎——但在不久的将来有雄心勃勃的计划。去年 5 月，斯巴鲁首席执行官 Atsushi Osaki 证实，将于 2028 年推出四款新电动跨界车。

我们不知道第一款配备松下电池的斯巴鲁电动汽车是否会是上述跨界车之一，但从 2023 年开始生产的时间来看，我们预计很快就会了解更多信息。

松下最近宣布计划在世界各地增建四个电动汽车电池工厂，作为即将到来的到 2031 年将电池产能提高到 200 吉瓦时的计划的一部分。除了斯巴鲁之外，为特斯拉电动汽车生产圆柱形电池的公司也已经在正在与马自达、宝马和 Stellantis 等公司洽谈成为其供应商。