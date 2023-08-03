作为影视虚拟制作的重要内容支撑，数字资产已被广泛地应用于各种影视作品和视频拍摄领域。近日，索尼（中国）在其官网正式上线“索尼虚拟制作数字资产展示平台”，展示了适用于广告、电视剧、电影、电视直播等领域虚拟拍摄的数字资产库，旨在为推动影视虚拟制作高质量数字资产的生产做出贡献。

现阶段，影视虚拟制作数字资产的数量和质量，均有待进一步提高。索尼希望通过虚拟制作数字资产平台的上线帮助用户解决以上痛点。

首先是数字资产的数量。虚拟制作可将后期前置，数字资产替代绿幕拍摄。通常一部成功的影视作品需要在数字资产方面进行大量的投入，数字资产数量需要的越多，制作成本越高。一部影视作品所需数字资产的数量取决于该作品中需要虚实结合拍摄的场景数量（如果全部是虚拟场景的话直接使用CG制作场景即可），所以如何高效地制作数字资产将是推动虚拟制作的关键。索尼推出的影视制作虚拟资产展示平台就是把现有的核心数字资产展示给行业用户，应用场景包括都市高架、加州故事、内斯特角、圣托里尼、戈壁滩、证券交易所等。如果有近似的场景需求，可以直接在现有数字资产上少量修改即可满足拍摄需求，这将会大幅度降低虚拟拍摄数字资产的制作成本，并提高已有资产的复用率。

其次是数字资产的质量。质量一般的LED屏幕上无法呈现出高质量的数字资产效果。同样，质量一般的数字资产的瑕疵会在高质量的LED屏幕上被一览无余。所以如何客观地评估数字资产的质量，也是整个虚拟制作领域面临的共同问题。索尼拥有高质量的黑彩晶LED显示屏，可以帮助用户充分检验数字资产的质量，包括分辨率、颜色、色域等参数。索尼虚拟制作数字资产展示平台上展示的数字资产都已被使用黑彩晶LED屏幕进行了充分验证，能满足高端LED屏幕显示的要求。

在该虚拟制作数字资产展示平台上展示的数字资产，索尼均已获得数字资产的版权所有者的展示授权。任何对这些数字资产有使用意向的客户，都可以和索尼联系，进一步确认使用授权的细节。