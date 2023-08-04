凭借第二代数字 OLED 尾灯，奥迪Q6 e-tron 将车灯设计、功能范围和道路安全提升到一个新水平。奥迪正在逐步将该技术开发成智能显示器，可以通过外部灯显示信息来与其他道路使用者进行通信——这就是新型通信灯。

主动数字灯光标志首次在奥迪 Q6 e-tron 上亮相。它给人一种全新而充满活力的印象，为奥迪照明技术的未来指明了道路。客户首次可以选择为 Matrix LED 车头灯和新一代数字 OLED 尾灯中的数字日间行车灯的新演变选择数字灯光签名。此外，客户还可以按需预订数字光签名。

Q6 e-tron 不仅标志着奥迪电动汽车的新篇章；照明技术是奥迪DNA的重要组成部分。奥迪Q6 e-tron拥有全球首款主动数字灯光标志，开创了奥迪独有的独特设计和美学的新时代。

第二代数字 OLED 技术塑造了新款奥迪车型的外观，并成倍增加了其功能范围。这反过来又提高了道路安全，数字 OLED 尾灯中的通讯灯就充分证明了这一点。Q6 e-tron 还在个性化方面树立了新标准：通过重新设计的 Matrix LED 头灯和数字 OLED 尾灯 2.0 中的日间行车灯中的八个可选数字灯光签名，客户可以以前所未有的方式设计 Q6 e-tron 的外观。这可以通过 MMI 实现，并且首次通过 myAudi 应用程序实现。客户在购买汽车后可以购买数字灯光签名。