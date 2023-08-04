中国的动力电池工厂随着新能源车行业的发展在不断扩展，原本他们就会把产品供货给海外的车企。而随着时间的推移，动力电池的运输成本显得并不是很友好，在海外设置工厂，或许更能够服务好当地的市场和需求。中国电池工厂正在持续发力，走出了海外拓展之旅。

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宁德时代在出海上不遗余力

宁德时代德国图林根动力电池工厂投资约18亿欧元，该工厂已于2022年12月交付了第一批电池样品，并计划于2023年底前建成6条生产线，初始规划产能14GWh，预计满产后的年产量将达到3000万枚电池电芯，足以装配18.5万至35万辆电动汽车。宁德时代德国工厂投产后，将为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商提供电池电芯。除了德国工厂，宁德时代目前还在匈牙利德布勒森筹建另一座电池工厂，投资约73.4亿欧元，规划产能为100GWh，有望在今年下半年开始建设，目标在两至三年内开始投产运营。匈牙利德布勒森的电池工厂靠近许多汽车制造商的生产工厂，如梅赛德斯-奔驰、宝马、Stellantis和大众。

宁德时代在海外的布局也迎来的业绩回报。根据SNE Research数据，2023年1-5月宁德时代动力电池使用量全球市占率达36.3%，比去年同期提升1.7个百分点。2023年1- 5月宁德时代海外动力电池使用量市占率达 27.3%，比去年同期提升6.9个百分点。宁德时代解读公司海外业务高增长的主要原因为：随着公司海外业务持续拓展，前期海外客户定点陆续交付，因此境外销售收入相应增长。

欣旺达将在匈牙利建设电池厂

在欧洲，中国电池制造商欣旺达计划在匈牙利建设一家电动汽车电池工厂。欣旺达发布公告称，同意子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司（以下简称“匈牙利欣旺达”），以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。公告显示，此次项目实施主体——匈牙利欣旺达，成立于2023年6月15日，注册资本300万福林，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务，欣旺达子公司欣旺达动力的全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司持有其100%股权。

欣旺达公告称，本次对外投资是为了进一步完善公司业务布局，服务国际客户，满足市场需求，拓展海外业务，提升公司的全球市场份额，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。据了解，匈牙利是中欧地区的一个重要经济体，汽车制造业一直是其重要的支柱产业之一。不少动力电池企业将海外工厂设在匈牙利，宁德时代在匈牙利德布勒森市的电池工厂预计2025年投产；亿纬锂能拟投资近百亿元，在匈牙利布局大圆柱电池项目。

如果欣旺达真正落户尼赖吉哈佐，这家电池制造商将加入到那里投资的中国电池公司的行列，其中包括众多电池和汽车制造商在该国设立工厂。例如，CATL和Eve Energy正在德布勒森建设大型电池工厂。华友钴业将在匈牙利建设其第一家欧洲工厂，生产电动汽车电池正极材料。而比亚迪还计划在匈牙利建设电池组装厂。

欣旺达在海外是不太知名的电池公司之一，但在中国，达契亚在其生产的 Spring 电动汽车中依赖欣旺达电池。在中国，欣旺达的客户包括大众的新合作伙伴小鹏汽车、奔驰和广汽集团。

亿纬锂能将在泰国建设电池厂

亿纬锂能发布公告宣布，公司与Energy Absolute Public Company Limited（简称“EA”）签订谅解备忘录，公司与EA集团（EA及其子公司）拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。公告显示，Energy Absolute Public Company Limited，一家在泰国注册成立的公司，EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制造商。

亿纬锂能表示，本谅解备忘录的签订，有利于双方充分整合优势资源、协同互补，促进公司海外业务顺利推进，以支持配套泰国及东南亚地区客户需求，并持续巩固和提升公司在锂电池市场的影响力、综合竞争力和国际化水平，是公司完善全球化产业布局的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。Energy Absolute 将持有合资公司 51% 的股份，Eve Energy 则持有 49% 的股份。尽管绝对能源公司（少数）占多数，但合资企业的利润将平均分配给两家公司。Absolute Energy 是泰国第二大电力供应商，并于 2019 年推出了首款电动汽车。该公司至少从 2018 年起就一直在规划在泰国建设电池工厂。

泰国是世界第五大稀土生产国，稀土在电动机领域发挥着重要作用。自2020年以来，泰国的稀土开采量增加了一倍。Eve Energy还计划在匈牙利德布勒森建立其第一家欧洲工厂，为宝马新型电动汽车提供大型圆形电池。匈牙利预计将于 2026 年开始生产，随后达到年产能 28 GWh。Eve Energy 投资了以色列电池开发商 StoreDot，并从其技术中受益。根据韩国市场研究机构 SNE Research 的数据，Eve Energy 目前的装机容量为 5.1 GWh，全球市场份额为 2.2%，与大众持有的国轩高科持平，略低于三星 SDI（4.2%）

中国动力电池厂海外动作频繁

今年来，亿纬锂能频频布局海外市场。上个月，亿纬锂能宣布公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.（下称“亿纬匈牙利”）拟以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元人民币。亿纬锂能称，该项目将依托国内制造优势及运营经验，在匈牙利德布勒森建设生产基地，大规模建设大型圆柱乘用车锂离子动力电池产能。项目的实施，将有利于完善公司全球化产业布局，促进公司海外业务顺利推进，还有利于扩大动力电池产能规模。

此外，6月8日，亿纬锂能宣布亿纬马来西亚与PKL及其控股公司G&CUTAMA SDN BHD就购买标的土地事宜签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》。根据购地协议，土地测量面积约为66.58083英亩，标的土地的购买价格为1.64亿令吉（按照2023年6月8日汇算折算约2.54亿元），购买价格为土地近似面积每平方英尺56.5令吉。亿纬锂能表示，上述协议的签订，标志着圆柱锂电池制造项目的有效推进，有利于双方充分发挥各自的资源和优势，进一步满足公司扩大圆柱电池产能规模的需求，以支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业。

华友钴业今年加强了在印尼的镍资源开发布局，今年9月宣布与淡水河谷印尼签署合作框架协议。双方将联手打造领先的新能源动力电池镍原料供应平台，计划合作建设高压酸浸湿法项目。该项目计划年产能为6万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品（MHP）。MHP后续可加工制成动力电池的正极材料。国轩高科也与越南 VinFast签订了战略合作协议，并与Vingroup旗下的电池制造与研发公司VinES在越南合建电池工厂。该工厂将生产磷酸铁锂电池，一期规划年产能为5 GWh，预计2024年第三季度开始大规模量产。

总结：当然，动力电池的蛋糕足够大，中国工厂也并非没有压力，同样面临诸多竞争局面。其他国家的电动汽车行业参与者也在匈牙利投资。宝马正在德布勒森为其新型汽车建造第一家电动汽车工厂，包括电池组装。韩国电池材料制造商EcoPro BM于4月底开始在德布勒森建设工厂。梅赛德斯和奥迪在匈牙利拥有汽车或零部件工厂已有一段时间了；梅赛德斯已经在那里制造了 EQB，奥迪在布鲁塞尔制造了 Q8 e-tron 的电动机，未来还将在西班牙制造 PPE 电动汽车和 MEB 小型汽车的动力总成。