精智未来（广州）智能科技有限公司（简称“精智未来ChromX”）已完成数千万元Pre-A轮融资。本轮融资由复星创富领投，广州科学城创投、上海珺天诚及老股东广东粤港澳大湾区协同创新研究院（简称“大湾区协同院”）跟投。资金将主要用于进一步拓展研发和生产团队，新产品的开发以及商业化推广等。

精智未来是一家专注于微型气相色谱技术的平台型高科技公司。据介绍，该公司创造性融合MEMS（微机电）、微流控和AI技术，自主研发了MEMS微型气相色谱仪和XCloud数智化数据分析平台，可为新能源氢气检测、石油化工、制药、环境在线分析、呼气分析等提供软硬件一体化、全流程一站式的解决方案，满足多种现场环境下快速、精准、在线的自动化VOC（挥发性有机物）气体检测需求。

复星创富投资执行总经理朱峰表示：“精智未来是一家采用MEMS技术打造微型气相色谱气体检测与智慧分析平台的创业公司。该公司实现了高端气相色谱领域的重大突破，同时在微型化设备中将灵敏度提升至ppt（part per trillion，10-12即万亿分之一）级别，成为全球少数能够实现这一目标的公司。气相色谱仪的应用范围十分广泛，包括生命科学、工业领域和新能源领域等众多应用场景。创始人王俊奇博士是一位在气相色谱仪研发领域拥有十多年经验的专业人士，他是微型气相色谱仪相关技术的发明人之一，具备深厚的底层技术创新研发实力。”

复星全球合伙人，复星创富联席董事长、首席执行官徐欣表示：“我们一直在寻找全球领先技术落地中国的早期科创公司，精智未来团队是全球Micro-GC领域的学术与实践引领者。结合MEMS与AI等交叉学科的技术，精智未来在实现大型科学仪器芯片化、微缩化、自动化的同时，维持了ppt级别的VOCs检测灵敏度，同时精智未来软硬件一体化的解决方案极大程度提高检测效率。未来将逐步建立适应工业、大健康、环境等多种场景的VOCs AI一站式分析平台，前景广阔。此次投资凸显了复星创富科创引领和全球化的投资策略，同时也是硬科技领域投早、投小、投科创的典型案例。”

广州科学城创业投资管理有限公司董事长林如海表示：“祝贺精智未来顺利完成本轮融资，也十分欣喜创投公司参与其中。创始人王俊奇博士毕业于密歇根大学，也是耶鲁大学博士后，兼具深厚的学术背景以及中美两地创业的经验，是难得的优秀海归人才。同时，王博士也聚拢了一批来自耶鲁、哈佛等世界名校的人才以及500强公司高管共同奋斗，造就了公司发展坚实的人才基础。我们非常看好精智未来在MEMS、微流控和AI技术领域多学科交叉的底层创新能力，以及在医疗、工业等领域广泛的应用前景。 未来我们会一如既往地支持王博士和精智未来的发展。”

精智未来创始人和CEO王俊奇博士表示：“作为国内以及全球范围内MEMS微型气相色谱领域的领军者之一，精智未来感谢新老股东对公司和行业的信任和支持。同时也感谢国内专家、企业、科研机构和相关战略合作医院持续坚定地选择精智未来。在大家的关心和每一位精智X-Man的努力下，公司在过去一年内不仅在技术、产品、应用和生产上取得新的突破和进展，而且在商业化合作上也迈出了坚实的脚步，同头部的企业建立了扎实和深厚的战略性合作。精智未来在新的资金和资源助力下，一定会不断为行业破局，持续引领MEMS微型气相色谱技术，推进VOC在线分析技术的应用落地。”