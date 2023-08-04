2023年第二季度，中国智能手机销量同比下降4%。4月和5月的销量持续下降，但6月的“618”电商购物节带动销量提升。

在各大OEM中，vivo重夺领先地位，占据17.7%的市场份额。OPPO（包括一加）和苹果在第二季度表现不相上下，各占据17.2%的市场份额。

苹果、华为和realme实现同比正增长。得益于扩大产品供应，华为智能手机销量同比增长58%。

苹果在高端市场的领导地位岿然不动，其销量同比增长7%。

根据Counterpoint的手机销量月度报告，2023年第二季度，中国智能手机销量同比下降4%，创2014年以来第二季度最低水平。国内外的宏观情况削弱了中国消费者的信心。

4月和5月，智能手机销量依然疲软，而6月的“618”电商购物节提振销量，实现环比增长25%。然而，根据Counterpoint的“618”促销季主题报告显示，尽管6月销量持续回升，但“618”促销季（6月1日至6月18日）的表现相对疲软，同比下降8%，最终导致6月同比下降6%。

在手机品牌厂商中，苹果、华为和realme实现同比正增长。苹果在高端市场的领导地位岿然不动，保持出色的销售业绩，同比增长7%。事实证明，在经济不景气的环境下，高端市场更具韧性。即使在苹果，高端Pro机型的销量占比也从2022年第二季度的约三分之一增至2023年第二季度的约二分之一。

除苹果外的其他手机品牌厂商销量同比下降5.5%，而除华为和realme外的所有其他主要安卓手机品牌厂商销量均出现同比下滑。在市场份额方面，vivo凭借Y35系列、Y8系列和新发布的S17系列的强劲表现，以17.7%的市场份额重夺领先地位。OPPO（包括一加）和苹果在第二季度表现不相上下，各占据17.2%的市场份额。

值得注意的是，在OPPO的渠道支持下，一加保持了自2023年第一季度以来强劲的增长势头，第二季度实现254%的同比增长。另一方面，一加采用以线上电商平台为中心的商业模式，有效开发这一细分市场，大力弥补了OPPO线上电商业务的不足。

由于华为今年的产品发布恢复正常，2023年第二季度该品牌的智能手机销量同比增长58%。凭借良好的品牌形象和强力的线下覆盖（特别是在一线城市），华为在产品短缺问题得到解决后销量急速增长。

由于竞争加剧，荣耀和小米2023年第二季度的市场份额有所下滑，但荣耀正逐步扩充其在中国的线下业务。

由于中国智能手机市场2023年上半年的表现不尽人意，Counterpoint将该市场的2023年预测修由增长持平下调至同比低个位数下降。该机构表示，虽然预计下半年智能手机销量将比上半年有所改善，但影响上半年表现的挑战因素继续存在，暂未看到强势的回升前景。