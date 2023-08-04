吉利旗下电动汽车品牌Zeekr已开始在欧洲生产Zeekr 001，并指定另外四个欧洲国家销售其电动汽车。这些汽车预计将于八月中旬运往欧洲，并于今年晚些时候交付。

为欧洲客户制造的第一批 Zeekr 001 于 8 月 2 日在浙江省宁波市的 Zeekr 工厂下线。这些车辆预计将于8月中旬运往欧洲。但目前尚不清楚将生产多少台。也不知道为了获得欧盟认证对欧洲模式进行了哪些改变。充电标准从中国的GB/T改为德国广泛使用的CCS2也是顺理成章的。

6月底， Zeekr已经在荷兰和瑞典开始Zeekr 001和Zeekr X的预售，并宣布“到2026年扩展到西欧大部分国家”。现在，随着 Zeekr 001 开始在欧洲生产，该品牌特别宣布将德国、挪威、丹麦和法国作为额外的欧洲销售市场。目前已知 Zeekr 001 在瑞典的售价为 59,490 欧元或 667,000 瑞典克朗。在德国的价格尚未确定。

吉利品牌在四月份的中国车展上展示了其欧洲战略，并将001和Zeekr X命名为欧洲大陆的首款车型。近五米长的 Shooting Brake 001 是该品牌的首发车型，已于 2021 年 10 月在中国上市，而 X 则是一款偏 SUV 的紧凑型轿车。第二款 Zeekr 车型是大型高级货车 009，不会来到欧洲。

这两款车型均基于吉利全电动SEA打造。Zeekr 001 使用 100 kWh 电池，与 200 kW 后轮驱动相结合，预计 WLTP 续航里程可达 620 公里。还有功率为 400 kW 的双电机型号。Zeekr X 还提供至少 200 kW 的功率，但配备 69 kWh 电池，续航里程可达 440 WLTP 公里。Zeekr X 与 Smart #1 密切相关。