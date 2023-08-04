8 月 17 日，在著名的蒙特利汽车周期间，讴歌2024 ZDX 纯电动车型全球首发，加速迈向电气化未来。这款造型精美的 SUV 是在南加州的讴歌设计工作室设计的，反映了讴歌 Precision EV 概念车预览的许多外观主题，包括讴歌钻石五角形格栅的引人注目的发光演变。ZDX 是与通用汽车共同开发的，利用由 Ultium 电池供电的高度灵活的全球电动汽车平台。然后，讴歌将从 2026 年开始基于该公司自己的全球 e:Architecture 推出更多电动汽车车型。

2024 ZDX 和 ZDX Type S 性能变体将于明年初上市，并将采用智能集成的直观技术作为标准设备，包括讴歌首次内置谷歌与最新应用程序和服务的集成。ZDX 还标志着与 Bang & Olufsen 豪华音响合作的启动，该合作将在未来几年扩展到整个 Acura 产品线。

讴歌 Emile Korkor 表示：“讴歌对实现 Precision Crafted Performance 品牌承诺的坚定承诺将在电气化的未来继续下去，以驾驶者体验放在首位的 Type S 车型就是例证。” “作为该品牌历史上动力最强劲、加速最快的 SUV，ZDX Type S 将兑现这一承诺，为电动汽车市场带来令人兴奋的驾驶体验。”