Automobili Pininfarina凭借 PURA Vision 设计理念开创了电动豪华车的开创性新时代。该设计研究优雅的轮廓和戏剧性的比例表达了 Automobili Pininfarina 的 PURA 设计理念，毫不费力地改变了 Pininfarina SpA 过去标志性车型的 DNA，定义了未来 – 这里设想为美丽的电动豪华多功能车 (e-LUV)。

新的设计理念将激发 Automobili Pininfarina 下一代纯电动豪华车的灵感，并将在 8 月份的蒙特利汽车周上公开亮相，与最近发布的 Battista Edizione Nino Farina hyper GT 以及另一款全新量产车一同亮相。同样精致但又不同的主张，本身定义了一种新的驾驶乐趣类型。

PURA Vision 代表了对电动豪华多功能车的引人注目的诠释，其大胆的驾驶室后部比例将永恒的美感与精致的细节相结合，打造出具有鲜明存在感的动态形象。引人注目的功能包括狭窄的温室和三开无柱门，为进入其精致的客舱提供了绝佳的通道。

下一代 Automobili Pininfarina 车辆承诺在每个转弯处提供互联便利，PURA Vision 体现了这一雄心。其技术丰富的驾驶室旨在通过直观的中央触摸屏、先进的数字仪表和平视显示器，在乘客需要时为他们提供所需的信息，所有这些都可以由驾驶员进行个性化设置。

视觉设计中对细节的关注也体现在先进技术的应用上。中央显示屏在需要时从控制台升起，但可以收起以最大程度地减少干扰，而头枕中的扬声器为每位乘客提供单独的声音区域，带来真正定制的旅行体验。大面积的玻璃区域确保所有乘客都能感受到与周围环境的联系，从而增强每次旅行的体验，而一对后排座椅之间的集成酒柜则确保乘客在各种意义上享受现代奢华。