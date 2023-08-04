特斯拉已正式收购德国无线充电初创公司 Wiferion，预计该汽车制造商将推出自己的无线充电平台。今年早些时候，我们报道称，根据公司官方文件，特斯拉是 Wiferion 的主要潜在收购方。Wiferion 是一家德国无线充电初创公司，以工业机器人和电动汽车感应充电技术而闻名。

现在，几个月后，多家德国媒体证实 Wiferion 已接受特斯拉完全收购的要约。该交易的官方成本尚未披露。

一年前，这一举动会让特斯拉感到惊讶，因为特斯拉从未对无线充电表现出任何兴趣。无线充电解决的问题并不是一个主要问题。它减少了给汽车充电的需要，这并不是一项非常困难或耗时的任务。尽管如此，特斯拉此前曾讨论过将任务自动化，以便为自动驾驶技术做好准备。如果汽车可以自动驾驶，那么它们无需人工充电就可以自行充电。多年来，特斯拉一直倾向于使用自动化机械臂而不是无线充电来完成这项任务，但最近情况发生了变化。

今年早些时候， 特斯拉推出了一款新的无线家庭充电站 ——如上图所示。现在看来，这次收购可能会加速这一努力。Wiferion成立于2016年，为工业机器人和电动汽车开发感应充电解决方案。据报道，该公司已部署 8,000 多个充电器，主要用于工业机器人。