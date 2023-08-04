总部位于越南的教育科技初创公司Vuihoc日前宣布，已经获得了一笔由TNB Aura领投的600万美元A轮融资。

据了解，本次融资也得到了TKG Taekwang、IBK-STIC、Do Ventures、BAce Capital（背景方为蚂蚁集团，且BAce Capital也为Vuihoc上一轮200万美元融资的领投方）、Vulpes Ventures参投。针对这笔融资的用途，Vuihoc表示，将用其推进产品开发，通过人工智能技术来为学生提供个性化学习体验。

Vuihoc成立于2019年，主要专注于K12教育类别。Vuihoc称，平台上拥有超50万个学习资源（包含视频讲座和相关测验）。此外，据透露，目前，Vuihoc已经为超110万用户提供了服务，且这些用户主要分布在越南的二三线城市。

值得一提的是，除了线上教学服务外，Vuihoc也对学生提供线下的现场课程服务，使得学生能够通过私下或者小组学习的形式获得即时反馈。

作为Vuihoc的发展背景，得益于越南互联网的普及、信息通信技术的进步、以及智能手机用户的增加，该国的在线学习产业也因此得到了加速发展。有数据指出，到今年年底，越南的在线学习市场规模预计将达到30亿美元。

另一方面，根据报告，今年上半年期间，越南教育科技领域的投资已达到3000万美元以上，而这超过了22年该领域的投资总额。