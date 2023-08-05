智能豪华全场景SUV腾势N8正式上市，共推出两个版本车型，四驱超混旗舰六座版32.68万元，四驱超混旗舰七座版31.98万元。作为腾势品牌焕新之后N系列第二款车型，腾势N8拥有中大型SUV的越级空间，兼顾舒适家用和户外越野的极致产品力，打造出城市越野全场景驾驭，通勤家庭全角色驾驭，超强混动全动力驾驭。其具备出色驾控性能、成熟三电技术、丰富娱乐配置、豪华可变空间等各项长板，是30万级SUV市场中唯一全场景兼用的车型。

在发布会上，腾势汽车更以十足的诚意，与用户一同开启全域有道的豪华品质用车生活，推出腾势N8多重上市礼遇，包括2000元抵扣10000元定金，腾势车主置换专享等福利。

腾势汽车累计用户已经突破10万，在腾势N8的上市之际，腾势10万+用户感恩季正式开启。为满足用户差异化的纯电续航需求，发布会上腾势D9加推款型DM-i尊享型同步上市，纯电续航98km，搭载45kW快充和6kW对外放电功能，售价34.98万元！新车将与现有的190公里、180公里纯电续航版本形成补充，深度满足不同用户所需，持续扩大在MPV市场的领先优势，冲击月销15000+的销量目标。

塑造豪华的家！腾势N8外观设计融入腾势家族全新设计语言—π-MOTION势能美学，车身整体以流线性为基奠，以越野性能为核心打造，达成凌冽与时尚，动静结合的设计美感，于城野之间，尽显美学风范。腾势N8内饰于豪华之上，再度升华。整个操作台的主体符号犹如圆周率π，横向延展，大面积软质包覆材料的应用，给用户带来更好的体贴感与亲和力。同时，麂皮绒顶棚、Nappa真皮座椅、座舱水晶套件配置加持，勾勒出整个座舱的奢华气息，实现了设计美学、奢适氛围、实用价值的同步进化。

塑造越野的家！腾势N8搭载DM-p超级混动系统，配搭EHS电混系统+1.5T骁云40.12%高热效率发动机，电机综合功率360kW，0-100km/h加速仅4.3s，让沿途的风景成为背景。并且，其拥有行业领先的插混车型90kW快充，让补能无忧。同时，其搭载45.8kWh混动专属刀片电池，NEDC工况下纯电续航216km、综合续航1030km、馈电油耗仅6.45L/100km，在纵情驰骋时没有油耗顾虑和里程焦虑。同时，N8在腾势X奔驰底盘调校的基础上，经过升级换代后搭载了云辇-C智能阻尼车身控制系统和CCT舒适控制技术，达到操稳与舒适的最佳平衡，并且可支持OTA升级。而在四驱性能上，相比传统机械四驱，腾势N8的电四驱传递路径更短、更精准，脱困能力提升，让用户尽享纯粹的四驱越野实力。

塑造智能的家！腾势N8配备腾势Link超智能交互座舱，可实现仪表屏、W-HUD与中控屏的三屏联动。中控屏搭载同级领先的15.6英寸，2.5K超高分辨率，不仅看的清，还能看的爽，开启智驾视觉新体验。同时，N8配备的智能语音可见即可说，能实现四音区即时对话，覆盖1000多项车控功能，唤醒响应时间仅需0.4s。出行途中，用户想听音乐、开窗户、调节温度，只需动动嘴，剩下的交给N8。此外，N8配备了腾势Pilot，全车搭载24个传感器协同L2+级辅助驾驶，实现了在城市狭窄路况下的全场景防剐蹭；并且，HWA高速公路辅助驾驶能够在时速60-130KM内，保持横、纵向控制，并可通过拨杆实现自动变道。

塑造露营的家！腾势N8拥有6kW对外放电功能，拖车钩、车顶行李架等配置，可实现家庭出行露营全场景豪华舒适。同时，N8配有全场景K歌系统，加上丹拿音响，打造移动的全场景私人K歌房。N8更全球首搭游戏车生态，为全角色体验打造舒适娱乐空间，可实现身临其境的游戏效果。此外，N8在SUV中首搭中排双桌板，全面满足家庭及商务需求，空间灵活调整，并搭载同级唯一麂皮绒材质带风冷双50W无线快充，满足用户自己驾驶及多人出行需求。

腾势汽车十三年的品牌积累，以比亚迪领先的新能源核心技术加奔驰豪华品牌基因，铸就了硬核的技术实力、豪华的产品品质、以及用户生态服务体系。自品牌焕新以来，腾势就将用户的声音作为发展的方向，只为用户提供全优豪华出行体验。其中，腾势品牌焕新后推出的首款车型腾势D9，登场即冠军，荣登30万以上MPV全品类销量冠军，均价达42万，且一年保值率高达98%，截止目前已获得100000+用户选择。

在7月份，全球首款智能豪华猎跑 SUV 腾势 N7上市，作为新能源汽车电动化的集大成者和智能化下半场的开启者，N7上市即爆款，上市24小时即有10000+订单。在品牌稳健迸发的势能下，腾势聚焦SUV用户痛点，为N8塑造出“可城可野、 全域有道”的产品标签。

领域天地，势在有为，腾势N8装得下家庭的欢乐，承载得了个人的荣耀。凭借豪华、舒适、性能、安全、智慧五大领域200余项豪华配置的全部标配，N8为驾驶者与乘坐者塑造全角色氛围营造，无论角色变化，均能满足。腾势N8的到来，必将引领豪华SUV市场革新向前，满足不同用户的新豪华出行，共创新豪华，重塑市场标杆。