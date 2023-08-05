台湾合约制造商富士康希望在印度或泰国生产一款新型小型电动汽车。这款全电动三座车的价格应在 10,000 至 20,000 美元（9,160 – 18,320 欧元）之间，主要针对亚洲的企业客户。富士康2020年电动汽车平台MIH负责人Jack Cheng告诉路透社，这款小型汽车目前正在开发中，并将基于MIH平台。目前正在与特许经营店、汽车租赁公司和快递服务公司进行预先谈判。

富士康计划在 10 月份的东京车展上推出原型车。大约 18 至 24 个月后，预计将于 2025 年下半年在印度或泰国开始生产。之后，富士康计划再生产两款电动车型——一款六座和一款九座。

如果富士康决定放弃印度而选择泰国作为生产地点，PTT 可能成为生产合作伙伴。富士康已与泰国能源公司合作，于 2021 年成立一家合资企业，在泰国生产电动汽车。

小型汽车最适合人口稠密的地区，例如任何地方的内城区和亚洲许多地区，这些地区拥有全球 60% 的人口，但只占全球陆地面积的 30%。在中国，通用汽车、上汽集团和五菱的合资企业凭借其MiniEV取得了巨大成功。三菱和戴姆勒等传统企业不得不重新考虑其在中国的战略，将空间和重量视为主要问题。五菱MiniEV在中国热销后，目前正进军印度。

印度和东南亚同样人口稠密，是世界上一些最大的市场。在这里，两轮和三轮车比汽车更常见，在空间狭小的繁忙街道上，尺寸确实很重要。

尽管西方汽车公司正在努力减轻其超大型电动汽车的重量，但路透社报道称，分析师表示，现在是新的电动汽车进入者进入这些市场的时候了，在老牌汽车制造商和初创公司提高自己的汽车生产并优先考虑降低成本之前，并减少能源和空间的使用。