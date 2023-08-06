全电动商用车制造商和服务提供商Volta Trucks获得了 Direct Vision 标准行业领先的新评级。Volta Zero的体积得分为 32.82 立方米，是所有测试车辆中有史以来最高的结果，比测试的最接近的竞争对手车辆（22 立方米）高出 50%。

拉夫堡大学受伦敦交通局 (TfL) 委托，由 Steve Summerskill 博士领导，经过近十年的研究，为想要进出伦敦及其周边地区的重型货车创建了直接视觉标准 (DVS)。该标准于 2021 年推出，是伦敦市长“零愿景计划”的一部分，该计划旨在到 2041 年消除伦敦交通网络上的所有死亡和重伤。该标准规定了 12 吨以上商用车辆进入首都时驾驶员视野的最低要求城市。

除英国外，继欧盟通用车辆安全法规通过后，包括每个欧盟成员国在内的 29 个国家现在也从 2026 年起对新卡车（以及从 2029 年起所有现有卡车）采用 UNECE Direct Vision 标准，确保车辆在市中心运行为驾驶员提供更好的视野。

全电动Volta Zero的设计以安全为核心，充分考虑了城市道路使用者、行人、骑自行车者和驾驶员的需求。Volta Zero 的驾驶员坐在中央驾驶位置，其视线远低于传统卡车，视线约为 1.8 米。该高度与行人和其他道路使用者的高度相同，以便驾驶员和城市环境中的其他人之间进行视觉交流。Volta Zero 的温室式驾驶室可提供 220 度宽阔的直接视野，从而提供周围环境的全景，并通过摄像头技术进一步增强，可提供车辆周围环境的 360 度覆盖。