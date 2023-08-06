科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.07.31-2023.08.06）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在推进电动车产业前进的过程中，印尼并不仅仅只是把目光放在上下游生态的建设方面。

早在今年3月，印尼官员就表示，为了进一步推进电动车辆在当地的普及，印尼当局将推出一项针对车辆制造商、零售商、消费者三方的激励计划。当时，据介绍，这项计划将包含20万辆电动摩托车、3.59万辆电动汽车、以及5万辆油改电摩托车的配额，总计将涉及近1.12亿美元的资金。

随着时间的不断转动，该计划启动至今也4个月有余。但从现实角度上来看，这个看似美好的计划并未得到有效落地。在本周的一份新闻报道中我们可以得知，就其中的电动摩托车补贴部分而言，现阶段，仅实现了其1%的规模。报道表示，目前，该计划的目标受益者主要为中小微企业、KUR小额信贷计划的受益者、BPUM微型企业家援助计划的受益者以及低容量电力消费者。或者换句话说，面对其庞大且坚决的电动化转型决心，这个计划并不具备普适性。

而为了解决这一问题，有印尼官员指出，未来，印尼可能会向当地公众开放这一计划，使得更多人能够加入到这一补贴激励中。并且他也指出，当局也正在考虑“一个国民ID、一辆电动摩托车”的规划。不过，针对上述两种打算，该官员并未透露任何时间规划。

目前，印尼有近1.28亿辆摩托车，其在册电动摩托车却仅有4.3万辆。值得一提的是，印尼当局曾表示，到2025年，希望印尼电动摩托车的数量能够达到至少200万辆（这个数字在2030年的规划为1300万辆）。可以预见的是，面对这一并不算小的目标，接下来，印尼显然并不轻松。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

SEC宣布VinFast与Black Spade的SPAC合并生效：据悉，SEC已于近日宣布了越南新能源车企VinFast与美国SPAC公司Black Spade的拟议业务合并的登记声明生效。VinFast在一份声明中表示，Black Spade已安排于8月10日召开特别股东大会，以批准与VinFast的拟议业务合并。据悉，此次业务合并后，VinFast的企业价值为270亿美元，股权价值为230亿美元。该交易预计将在VinFast于今年8月上市后完成，具体取决于股东批准和其他惯例成交条件。

摩根士丹利：TikTok 对东盟的Shopee和Lazada构成严重威胁：据外媒表示，摩根士丹利近日援引一份数据分析指出，自21年3月以来， TikTok在东南亚市场的月活用户已超过Shopee。另一方面，今年上半年，Shopee在东盟地区的应用下载量同比下降了3%，Lazada持平，TikTok则增长5%。报告称，TikTok在该地区平均每月有2.27亿用户。而尽管该数据为TikTok的整体用户规模，但这种吸引力也表明其电商部门TikTok Shop的巨大潜力。并且，与竞争对手相比，TikTok Shop向卖家收取的佣金较低，因此其可以提供比其他平台更具吸引力的价格。

英飞凌宣布在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂：据悉，德国半导体巨头英飞凌宣布，计划在未来五年内投资高达50亿欧元，以在马来西亚居林（Kulim）建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂。根据一份声明指出，该扩张计划得到了客户的承诺支持——包括50亿欧元左右的的design-win需求，以及来自新老客户的近10亿欧元的预付款。其中，在汽车领域，有6家OEM厂商参与——包括3家来自中国的厂商（有上汽和奇瑞）。

市场放缓下，东南亚上半年IPO仍有增长：日前，安永在一份报告中表示，在全球市场放缓的背景下，上半年东南亚地区的IPO数量同比增长了26%，且金额也同比增长了31%。据介绍，在此期间，东南亚IPO交易量从一年前的65笔增至82笔，IPO规模从25亿美元增至33亿美元。而作为对比，全球IPO市场的IPO交易数量和价值分别同比下降了5%和36%，为615起和609亿美元。

博世在马来西亚开设芯片测试中心：据悉，博世已在马来西亚斥资6500万欧元开设了一家新的芯片和传感器测试中心，用于对其汽车芯片和传感器进行最终测试。据介绍，该槟城工厂占地10万平方米，是博世在东南亚地区的首个此类工厂。值得一提的是，博世也表示，也计划在未来10年内再在此基地投资2.85亿欧元。根据声明，马来西亚是博世全球半导体供应链的重要枢纽，该国有望在博世全球后端产量中占据13％左右的份额。

印尼当局正寻求扩大电动摩托车补贴：据外媒报道，印尼政府正在寻求调整电动摩托车补贴政策，以期将补贴发放范围扩大到低收入人群以外。据相关官员指出，印尼此举的原因是其补贴计划的采用率较低——目前，该计划仅支付了20万辆目标的1%。此外，该官员也表示，未来，政府有望将此计划开放给大众，并考虑实施“一个国民ID、一辆电动摩托车”的规划。而作为背景，据悉，今年早些时候，为了进一步促进电动车辆在当地的销售和普及，印尼当局将推出一项针对车辆制造商、零售商、消费者三方的1.7万亿印尼盾的激励计划，为包含20万辆电动摩托车、3.59万辆电动汽车、以及5万辆油改电摩托车的配额提供购买激励。

投融资

源自新加坡，全球最大的eSIM商店Airalo获得6000万美元融资：Airalo成立于2019年，据称为全球首家eSIM商店（并且也有被称为全球最大的eSIM平台），平台上售有近700种eSIM套餐组合，且其套餐覆盖全球200多个国家和地区。据介绍，用户只需在手机上（手机需支持eSIM功能）下载Airalo的相应app，便可在选择完其目的地和套餐后安装并激活所购买的eSIM服务，从而在访问异国行程中获取到无缝的移动网络访问体验。

印尼农业科技初创公司Beleaf获得685万美元融资：Beleaf成立于2019年，目前自称为一家农业及服务（FaaS）公司。公司成立初期的主要业务为蔬菜及水果类农产品的生产销售，在此之后，随着对农业领域经验的积累，Beleaf也将其业务方向从产品转向了提供农业技术支持（即FaaS）——基于大数据和物联网技术，Beleaf主要控制、自动化、管理这三个方面的技术解决方案帮助客户提高种植生产效率。

教育科技初创公司Vuihoc获得600万美元融资：Vuihoc成立于2019年，主要专注于K12教育类别。Vuihoc称，平台上拥有超50万个学习资源（包含视频讲座和相关测验）。此外，据透露，目前，Vuihoc已经为超110万用户提供了服务，且这些用户主要分布在越南的二三线城市。

值得一提的是，除了线上教学服务外，Vuihoc也对学生提供线下的现场课程服务，使得学生能够通过私下或者小组学习的形式获得即时反馈。

观点&观察

对菲律宾来说，金融科技意味着什么：根据世界银行的一份报告预测，今年，全球经济的增长率可能仅为1.7%，并且全球贸易的增长率也或许仅为1.6%。同时，报告也指出，这一状况在发达国家会更为不乐观——其中，美国的经济增长率预计将为0.5%，欧元区国家则将为0%。

有观点表示，这些经济预期将是近三十年来第三差的年度结果，而这也导致很大一部分经济学家倾向于认为世界正在进入衰退期——比如在世界经济论坛1月份的一份杂志中，三分之二的专家受访者预计2023年全球将出现衰退。

然而，在这种普遍担忧的背景下，在东南亚，菲律宾却也正在展示出具有韧性的增长迹象。随着该国继续成为更加数字化的经济体，金融科技预计也将在菲律宾的发展历程中发挥起越来越重要的作用。

对话AC Ventures Helen Wong：作为东南亚创投焦点的背后，印尼如何朝向下一个十年前进：现在，对印尼来说，在越来越多的独角兽企业和在电动产业方面奋起直追的步伐之外，相比于它在东南亚创业生态中有着怎样不言而喻的重要性，它对东南亚创投领域发展所起到的推进作用也在越来越得到凸显。正如一直以来我们所看到的那样，从“得印尼者得东南亚”再到从印尼初创生态中走出的大量二次创业人士，印尼正在以一种无可替代的力量塑造着东南亚的未来方向。

在本次第八期的《出海时刻》中，我们也有幸邀请到了印尼本土头部风投机构AC Ventures（下称“ACV”）的管理合伙人Helen Wong。基于Helen在中国和东南亚投资领域多年的深刻探索，我们也将从她的精彩分享中再次直面印尼所展现出的这种独特魅力。