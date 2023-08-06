沃尔沃汽车公布 7 月份全球销量为 54,165 辆，较去年同月增长 21%。这是连续第十一个月同比增长。2023年前7个月，该公司全球销售汽车395,856辆，较去年同期增长18%。

沃尔沃汽车的 Recharge 系列可充电车型配备全电动或插电式混合动力系统，与去年 7 月相比几乎增加了一倍。本月沃尔沃汽车全球销量中，充电车型占35%。全电动汽车的份额为 10%。

欧洲销量达到20,286辆，比去年增长28%。Recharge车型的份额达到该地区总销量的56%。全电动汽车的份额为13%。7月份，沃尔沃汽车在美国的销量增长了57%，达到10,785辆。与去年相比，Recharge 汽车数量增长了 226%，在沃尔沃汽车第二大市场销售的所有汽车中，29% 是 Recharge 车型。

中国销量达到14,182辆，比去年同月下降8%。充值车型的份额占中国总销量的8%。7 月，沃尔沃 XC60成为最畅销车型，销量为 18,259 辆（2022 年：16,261 辆），其次是 XC40，总销量为 14,594 辆（2022 年：10,640 辆），XC90为8,640 辆（2022 年：10,640 辆）。 7,764 单位）。