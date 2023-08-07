日前，国际人类蛋白质组计划官方数据库neXtProt亚洲分站（https://nextprot.cn/）由深圳承启生物科技有限公司（承启生物）建设完成，提供全功能的公共服务。这标志着中国拥有全部的人类蛋白质组公共数据，将极大地提升中国和其他亚洲国家利用人类蛋白质组计划成果的便捷性，助力人类健康和疾病的研究。

国际人类蛋白质组计划（Human Proteome Project）是人类基因组计划之后的又一重大国际合作大科学计划，旨在鉴定所有人类基因组编码蛋白，绘制人体蛋白质图谱，作为研究蛋白质分子功能、推进疾病的诊断和治疗的重要资源。相比于人类基因组计划时中国仅负责1%的测序工作，中国科学家在人类蛋白质组计划中的参与程度有了质的飞跃。目前，中国科学家负责了人类三条染色体上的蛋白质研究，分别是1号染色体、8号染色体、20号染色体。2022年起，暨南大学教授、承启生物首席科学家张弓博士被选为国际人类蛋白质组计划的常委，是唯一来自亚洲的常委。

国际人类蛋白质组计划所产生的人类蛋白质数据载于neXtProt数据库（www.nextprot.org），是目前人类蛋白质组最权威的数据库，由瑞士生物信息学研究院（Swiss Institute of Bioinformatics）建立和维护。随着中国科学界对蛋白质组高质量资源的需求与日俱增，洲际访问neXtProt数据库常常遇到速度缓慢和卡死状况。为此，承启生物从2021年末起承建neXtProt数据库的亚洲分站（https://nextprot.cn/）。但由于中国和欧洲的网络环境差异巨大，承启生物做了许多调整与更改，复刻了主站的全部内容与结构，方便用户的使用习惯。同时，两个数据库的内容也会定期同步。亚洲分站的建设完成，将大大提升中国和其他亚洲国家利用这些高质量蛋白质数据的便捷程度，对人类蛋白质的研究、疾病机制研究和药物开发起到显著的推动作用。

承启生物是HUPO（人类蛋白质组组织）的长期合作伙伴，在人类蛋白质组计划中有很大的投入。承启生物以高精度的大规模测序比对算法FANSe系列和翻译组测序技术（含RNC-seq, Ribo-seq）享誉业界，并为人类蛋白质组计划免费提供翻译组测序服务。