根据消费者信贷消费服务机构Digido日前发布的一份报告指出，到今年年底，通过移动App使用金融科技服务的菲律宾15岁以上的群体将会增长到总规模的72%，达到5930万人。

作为背景，该群体在21年和22年的占比分别为64.4%和69.3%。

Digido表示，本次变化的最大增长来源为支付&转账领域，其次分别为电子钱包、数字银行、投资以及数字借贷。

基于这种表现，该机构认为，支付行业将成为金融科技未来普及的主要驱动力。

值得一提的是，Digido也表示，在菲律宾活跃使用的867个金融科技App中，数字银行和电子钱包领域最受欢迎，分别有163个（18.8%）和134个（15.5%），其次是支付&转账，有104个（11.9%） 、财富管理和数字借贷分别为86家（9.9%）和84家（9.6%）。

此外，就下载使用的角度上而言，在2018年到2022年，在菲律宾，支付&转账领域App的下载增长率最高，为每月11.3%，其次是企业管理（10.7%）和财务顾问（8.4%）。最低的是数字保险领域，仅为0.7%。

而从过去五年的用户增长方面来看，菲律宾金融科技行业发展的主要贡献者是电子钱包（+1026%）、其次则为数字借贷（+330%）和电商（+222%）。

最后，Digido总结称，菲律宾金融科技基础设施的发展也表现出其对不断出现的挑战的高度适应性，而这也主要得益于该国庞大的国内市场和政府的不断支持。此外，报告也指出，只要该国坚持其数字化进程，民众朝向金融科技的惯性转型势头就不会减弱。