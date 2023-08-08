不要把目光都放在中国的造车新势力，在其它国家，包括美国也一样有造车新势力。电动汽车制造商菲斯克在加利福尼亚州亨廷顿海滩推出了其未来的汽车阵容。这家总部位于曼哈顿海滩的汽车制造商向投资者、分析师、员工和媒体观众展示了四款汽车以及技术和可持续发展愿景。从其丰富的产品线来看，显然是有备而来。

创新、可持续发展以及设计是菲斯克Fisker的三大品牌价值观。这几款车的布局，说明了菲斯克 Fisker 在产品上有了更多的思考，这也值得更多的造车新势力参考。

Fisker Ronin 是世界上第一款全电动四门敞篷 GT 跑车。一款与特斯拉 Roadster 竞争的电动敞篷车。

真正的五座 GT，配备碳纤维硬顶敞篷车、四扇蝶形车门、高科技豪华内饰以及独特的未来派外观设计。

集成电池组可为 Ronin 提供 600 英里以上的目标续航里程

三电机全轮驱动动力系统预计可提供超过 1,000 马力的强劲动力，并在大约 2.0 秒内从 0 加速到 60 英里/小时。

Ronin 是 Fisker 工程、动力总成和软件功能的展示，其价格超豪华，且数量有限。

Fisker PEAR（个人电动汽车革命）是 Fisker 将可持续电动汽车作为互联移动设备的愿景。

PEAR 是一款基于 Fisker SLV-1 平台打造的突破性生活方式汽车，采用 Fisker Steel++ 开发流程制造，与同类其他电动汽车相比，零件使用量减少了 35%。

具有高度连接和革命性的电气工程架构，以及 Fisker Blade 中央计算平台的首次实施。

独特的 Houdini 行李箱（隐藏式提升门）和称为 Froot（“前行李箱”）的前储物箱简化了城市停车场的货物装载。

紧凑的车身长度提供了运动操控性，同时为宽敞的模块化内部空间提供了空间，最多可容纳六人。

未来主义设计包括超宽环绕式挡风玻璃、雕塑般的外观设计和纤薄的 LED 照明。

PEAR 旨在成为全球大众市场清洁且经济实惠的移动出行的未来，有四个装饰级别，起价为 29,900 美元，计划于 2025 年中期上市。

Fisker Alaska 是 Fisker 多功能、先进且功能强大的全电动四门皮卡车。

Alaska 基于 Fisker Ocean 平台 FT31 的扩展版本打造，既是一款运动型日常骑行产品，又是一款高度灵活的实用皮卡。

专为多种货物配置而设计，包括可从 4.5 英尺延伸至 7.5 英尺至 9.2 英尺的货床，以及可隐藏以连接货床和后舱的 Houdini 床隔板。

旨在成为世界上最轻的电动皮卡车。

旨在成为世界上最可持续的卡车。

共享 Fisker Ocean 的现代设计 DNA 和快速、稳定的电动汽车性能，预计续航里程为 230-340 英里。

预计于 2025 年交付。

Force E是 Fisker Ocean SUV 的动态且耐用的越野套件

旨在最大限度地发挥 Fisker Ocean 出色的扭矩、功率和一流的续航里程，实现可持续的越野冒险。

将适用于全轮驱动 Ultra 和 Extreme 装饰，无论是在车辆购买时还是作为购买后的附加包。

包括 20 英寸车轮上的 33 英寸轮胎、更高的离地间隙、专用减震器、车顶篮、前后防滑板以及可提高耐用性的车身底部板。

计划于 2024 年第一季度上市，定价待公布。

我们可以看到所有这一切预计都将在 2025 年实现。Fisker 从2023 年刚刚开始发货一辆汽车，在短短两年内增加到四辆汽车。这是一个相当大的要求，特别是对于一家拥有 1,000 名员工的公司来说。当然，这也代表着电动车领域存在着极大的市场空间。