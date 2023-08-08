2023年7月可能是有记录以来最热的一个月份，也可能是12万年来最热的一个月。气候正在变暖，因此，极端天气事件发生的可能性正在增加。传统的天气预报工作离不开大量的计算能力。如今，一种新的人工智能（AI）驱动的天气模型可供公众使用，它改变了天气预测的方式。

盘古气象是由华为云开发的一款天气预报AI模型，不仅预报的精度更高，而且速度提高了10000倍，它将全球气象预报的时间缩短到秒级。这有助于极端天气的早期预测和应对。这些成果于2023年7月5日发表在同行评审的科学出版物《自然》（Nature）上。

盘古气象是首个精度超过传统数值预报方法的AI预测模型，并且是第一次在欧洲中期天气预报中心（ECMWF）网站上免费向公众发布。这为全球气象预报员、气象学家、气象爱好者和公众提供了一个平台，可以查看盘古气象模型的10天全球气象预报。

颠覆传统天气预报

除了提供10天天气预报外，ECMWF还发布了一份报告，比较了盘古气象模型和ECMWF IFS（全球领先的NWP系统）从2023年4月至7月所做的预报。

结果显示，像盘古气象这样采用机器学习（ML）方法的大模型会“彻底改变传统数值天气预报（NWP）方法渐进且相当缓慢的发展过程”，后者的预报技能每十年增加约一天（数据来自世界气象组织或WMO）。其原因是使用标准NWP系统预测的计算成本太高。ML模型有望彻底改变天气预报系统，它需要的计算成本更低，且精度极具竞争优势。

华为云AI领域首席科学家、IEEE Fellow和国际欧亚科学院院士田奇博士解释道：“天气预报是科学计算领域最重要的场景之一，因为气象预报是一个非常复杂的系统，很难涵盖数学和物理各个方面的知识。目前，盘古气象主要完成的是预报系统的工作，其主要功能是预报大气状态的演变。”

极端天气的预测精度经验证非常高

盘古气象模型的预测能力已经在极端情况下得到了检验，例如2022年2月袭击欧洲西北部的尤妮斯风暴和2022年夏季英国高温首次突破40°C。这两个例子表明，数据驱动的模型能够预测极端天气情况并为中期预报提供指导。

盘古气象预报涵盖地势、比湿、风速和温度。所有这些信息对于预测天气系统、风暴路径、空气质量和气候模式的发展至关重要。盘古气象还被用来预测今年第六号台风“卡努”的路径。

ECMWF长期以来一直呼吁全球天气预报行业做出更多努力，使用AI模型来完善其预报系统，进一步探索这些模型的优缺点，以协助气候管理。

田奇博士表示：“我们的最终目标是利用AI技术建立下一代天气预报框架，以加强现有的预报系统。”