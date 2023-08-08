Sensor Tower发布了2023 年全球热门手游题材市场洞察，以下为详细内容：

随着厂商对游戏题材的积极探索，上市新游的爆发推动太空、足球、后末日等诸多题材收入和下载量迎来大幅上涨。本报告将分析2023年热门题材手游的收入与下载量趋势，头部手游表现以及不同题材出海手游趋势，并通过案例分析介绍海内外头部手游的成功经验。

竞技场和冒险题材手游全球内购收入最高

在众多手游题材赛道，竞技场和冒险手游依旧是全球内购收入最高的题材。2023年1-7月，两个题材手游全球吸金均超过47亿美元，代表游戏分别有《王者荣耀》和《原神》等。

在下载量方面，没有主题故事的超休闲题材手游和模拟真实桌游的桌面题材手游下载量最高，2023年1-7月达到23亿、21亿次，代表游戏分别有《Going Balls》和《Ludo King™》等。

游戏节目等题材手游收入激增

2023年1-7月，太空、足球、后末日、游戏节目、超休闲、武器、医疗、蛇等题材手游收入增长十分亮眼。其中《蛋仔派对》的火爆带动游戏节目题材手游收入同比激增18倍之多，超2.7亿美元。

以《Attack Hole》为代表的武器题材手游下载量同比上涨近2倍。《Whiteout Survival》、《Frozen City》等新游的上市推动后末日题材手游下载量同比增长81%，展现了该题材手游的市场潜力。

中国手游领跑末日游戏赛道

在冒险手游赛道，《原神》蝉联2023年1-7月手游收入榜冠军。中国出海冒险新游《Devil M》、《晶核》、《暮色双城》、《马赛克英雄》等收入增长突出，入围增长榜Top10。

末日题材(丧尸和后末日)手游一直是中国手游出海的热门赛道。2023年1-7月，收入榜与增长榜前10名的手游均出自中国厂商，同时有5款后末日题材出海新游入围增长榜Top10。

末日和冒险手游是出海收入最高的题材

2023年1-7月，在出海收入前100名的中国手游中，末日题材(后末日和丧尸)手游收入最高，贡献了近16%的总收入。冒险题材手游出海收入同样出色，占总收入的13%。

点点互动冰雪末日题材新游《Whiteout Survival》与三七互娱奇幻冒险题材新游《 Devil M》2023年1-7月吸金达到1亿美元和3600万美元，成功跻身出海手游前列。